Группа Лимы поддержала временного главу Венесуэлы Гуайдо
Участники встречи призвали вооруженные силы Венесуэлы не препятствовать доставкам гуманитарной помощи
Группа Лимы выступила в поддержку временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и призывает обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи в страну. Об этом говорится в заявлении организации.
"Мы повторяем нашу поддержку Национальному собранию и временному президенту Хуану Гуайдо в их попытках мирного и конституционного решения текущего кризиса через проведение свободных и прозрачных выборов", – говорится в декларации, принятой группой Лимы.
Кроме того, согласно документу, организация призывает к "немедленной доставке гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам", а также настаивает на уважении их прав и свобод.
"Мы готовы помогать Венесуэле в экономическом восстановлении под руководством демократически избранного правительства. Мы призываем всех членов международного сообщества поддержать венесуэльцев в их мирной борьбе за восстановление демократии", - говорится в заявлении.
Участники встречи призвали вооруженные силы Венесуэлы не препятствовать доставкам гуманитарной помощи.
В то же время в заявлении содержится призыв к мировому сообществу блокировать зарубежные финансовые операции правительства президента Николаса Мадуро, в том числе в нефтяной сфере.
В нем говорится, что нельзя допустить, чтобы "режим Мадуро занимался финансовыми и коммерческими зарубежными операциями, а также имел доступ к активам Венесуэлы за рубежом и мог осуществлять операции в нефтяной, золотой или других отраслях".
Одновременно члены группы подтвердили, что выступают против военного вмешательства в дела Венесуэлы.
Министр иностранных дел Перу Нестор Пополисио на пресс-конференции по итогам встречи заявил, группа решительно настроена против силового решения конфликта в Венесуэле.
"Мы четко объявили, и говорили об этом ранее, что поддерживаем процесс мирного перехода к демократии. Мы не видим возможности использования силовых методов, это базовая позиция", – сказал дипломат.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд также подчеркнула: "Могу подтвердить, что Канада не рассматривает вариант военного вмешательства".
"Группа Лимы" в понедельник в Оттаве обсудила меры по оказанию помощи временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо.
На встречу прибыли главы МИД Канады, Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Панамы, Парагвая, Перу и Сент-Люсии. Также в мероприятии приняли участие представители ряда других стран, включая Великобританию и США: госсекретарь Майк Помпео общался с коллегами по видеосвязи.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Как известно, США стали одним из первых государств, официально поддержавших провозгласившегося себя исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.
Напомним, Италия заблокировала совместное заявление ЕС о признании Гуайдо главой Венесуэлы.
Группа Лимы была создана с целью разрешения политического кризиса в Венесуэле. В состав группы вошла большая часть стран Южной и Центральной Америки, а также Канада и Сент-Люсия. Барбадос, Гренада, Ямайка, Уругвай, СШАи Европейский союз выказали поддержку организации, не становясь при этом ее членами.
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