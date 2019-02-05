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Группа Лимы поддержала временного главу Венесуэлы Гуайдо

Сегодня, 08:56

Участники встречи призвали вооруженные силы Венесуэлы не препятствовать доставкам гуманитарной помощи

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP
Группа Лимы поддержала временного главу Венесуэлы Гуайдо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/195/a22/5c5195a22cc29.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/195/a22/5c5195a22cc29.jpg Другие страны Участники встречи призвали вооруженные силы Венесуэлы не препятствовать доставкам гуманитарной помощи

Группа Лимы выступила в поддержку временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и призывает обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи в страну. Об этом говорится в заявлении организации.

"Мы повторяем нашу поддержку Национальному собранию и временному президенту Хуану Гуайдо в их попытках мирного и конституционного решения текущего кризиса через проведение свободных и прозрачных выборов", – говорится в декларации, принятой группой Лимы.

Кроме того, согласно документу, организация призывает к "немедленной доставке гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам", а также настаивает на уважении их прав и свобод.

"Мы готовы помогать Венесуэле в экономическом восстановлении под руководством демократически избранного правительства. Мы призываем всех членов международного сообщества поддержать венесуэльцев в их мирной борьбе за восстановление демократии", - говорится в заявлении.

Участники встречи призвали вооруженные силы Венесуэлы не препятствовать доставкам гуманитарной помощи.

В то же время в заявлении содержится призыв к мировому сообществу блокировать зарубежные финансовые операции правительства президента Николаса Мадуро, в том числе в нефтяной сфере.

В нем говорится, что нельзя допустить, чтобы "режим Мадуро занимался финансовыми и коммерческими зарубежными операциями, а также имел доступ к активам Венесуэлы за рубежом и мог осуществлять операции в нефтяной, золотой или других отраслях".

Одновременно члены группы подтвердили, что выступают против военного вмешательства в дела Венесуэлы.

Министр иностранных дел Перу Нестор Пополисио на пресс-конференции по итогам встречи заявил, группа решительно настроена против силового решения конфликта в Венесуэле.

"Мы четко объявили, и говорили об этом ранее, что поддерживаем процесс мирного перехода к демократии. Мы не видим возможности использования силовых методов, это базовая позиция", – сказал дипломат.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд также подчеркнула: "Могу подтвердить, что Канада не рассматривает вариант военного вмешательства".

"Группа Лимы" в понедельник в Оттаве обсудила меры по оказанию помощи временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо.

На встречу прибыли главы МИД Канады, Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Панамы, Парагвая, Перу и Сент-Люсии. Также в мероприятии приняли участие представители ряда других стран, включая Великобританию и США: госсекретарь Майк Помпео общался с коллегами по видеосвязи.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Как известно, США стали одним из первых государств, официально поддержавших провозгласившегося себя исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.

Напомним, Италия заблокировала совместное заявление ЕС о признании Гуайдо главой Венесуэлы.

Группа Лимы была создана с целью разрешения политического кризиса в Венесуэле. В состав группы вошла большая часть стран Южной и Центральной Америки, а также Канада и Сент-Люсия. Барбадос, Гренада, Ямайка, Уругвай, СШАи Европейский союз выказали поддержку организации, не становясь при этом ее членами.

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Тег Венесуэла, Мадуро, Гуайдо

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Источник:

Интерфакс

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