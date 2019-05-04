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Группа Лимы выступает за участие Кубы в решении кризиса в Венесуэле

4 мая, 00:41

Группа Лимы призвали Россию и Турцию поддержать процесс перехода к демократии в Венесуэле

Фото: Reuters

Страны Группы Лимы считают важным участие Кубы в процессе разрешения политического кризиса в Венесуэле. Об этом говорится в декларации, которую группа приняла по итогам встречи в Лиме.

"Группа Лимы приняла решение предпринять необходимые шаги для привлечения Кубы к поиску решения кризиса в Венесуэле", — говорится в документе.

Представители группы призвали "Россию, Турцию и другие страны-союзники незаконного правительства Николаса Мадуро поддержать процесс перехода к демократии в Венесуэле".

Напомним, что группа Лимы сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.

Во минувший вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне оппозиции, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали десятки человек.

Отметим, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назвал крайней мерой возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

"По словам нынешних и бывших советников (Трампа – Ред.), Трамп не демонстрирует большого желания вторгаться в Венесуэлу, хотя он уже ввел санкции против Кубы, которую администрация США обвиняла в контроле венесуэльских военных, и угрожает ввести еще", – отмечает издание Washington Post.

Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон не отвергает возможность военного варианта решения кризиса в Венесуэле, однако предпочитает вариант мирной передачи власти в этой стране.

Ранее сообщалось, что военные Венесуэлы и США договорились свергнуть Мадуро. А венесуэльская оппозиция объявила последнюю стадию "Свобода", которая заключается в смене правящего режима. 


Лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что по всей стране в среду прошло 397 демонстраций, 23 из них жестоко подавлены, и пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть демонстрантов. Официальный Каракас в ответ на заявления Гуайдо сообщил, что "небольшая группа военных-предателей пытается совершить государственный переворот"

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Тег Россия, Венесуэла, Колумбия, кризис, вмешательство, Мадуро

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Источник:

ТАСС

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