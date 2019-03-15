Группировка ИГИЛ в Сирии сократилась до нескольких сотен боевиков – США

В Вашингтоне заявили, что не существует графика вывода войск Соединенных Штатов из Сирии

Фото: AFP

Группировка ИГИЛ в Сирии сократилась до нескольких сотен боевиков – США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ea9/fab/5c6ea9fab0331.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ea9/fab/5c6ea9fab0331.jpg 2019-03-15T14:37:00+02:00 Другие страны В Вашингтоне заявили, что не существует графика вывода войск Соединенных Штатов из Сирии

Группировка "Исламское государство" в Сирии сократилась до нескольких сотен боевиков, которые удерживает меньше. Об этом заявил специальный представитель США в Сирии Джеймс Джеффри, передает Reuters.

"Мы почти закончили кампанию вдоль Евфрата, чтобы победить последние территориальные владения халифата. У них есть несколько сотен бойцов и меньше, чем квадратный километр земли", - сказал Джеффри.

Он сказал, что борьба за победу над идеологией "Исламского государства" будет продолжаться, ведь оно до сих пор может иметь 15-20 тысяч сторонников в Сирии и Ираке. По его словам, не существует графика вывода войск США из Сирии.

Ранее сообщалось, что курды окружили последний оплот ИГИЛ в Сирии.

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. ОСейчас в арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Первоначально предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

Тем временем в Пентагоне рассматривают возможность использования отдельных подразделений спецназа, которые будут проводить точечные военные операции против боевиков ИГИЛ в Сирии.

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