Группировка ИГИЛ в Сирии сократилась до нескольких сотен боевиков – США
В Вашингтоне заявили, что не существует графика вывода войск Соединенных Штатов из Сирии
Группировка "Исламское государство" в Сирии сократилась до нескольких сотен боевиков, которые удерживает меньше. Об этом заявил специальный представитель США в Сирии Джеймс Джеффри, передает Reuters.
"Мы почти закончили кампанию вдоль Евфрата, чтобы победить последние территориальные владения халифата. У них есть несколько сотен бойцов и меньше, чем квадратный километр земли", - сказал Джеффри.
Он сказал, что борьба за победу над идеологией "Исламского государства" будет продолжаться, ведь оно до сих пор может иметь 15-20 тысяч сторонников в Сирии и Ираке. По его словам, не существует графика вывода войск США из Сирии.
Ранее сообщалось, что курды окружили последний оплот ИГИЛ в Сирии.
Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. ОСейчас в арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Первоначально предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.
Тем временем в Пентагоне рассматривают возможность использования отдельных подразделений спецназа, которые будут проводить точечные военные операции против боевиков ИГИЛ в Сирии.
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