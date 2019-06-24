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Грузинские кинотеатры отказались проводить сеансы на русском языке

24 июня, 02:49

Кинотеатры приняли данное решение еще в пятницу

Фото: Pixabay

Грузинские кинотеатры прекратили показ фильмов, озвученных на русском языке, сообщают в воскресенье национальные СМИ.

По их информации, с веб-страницы афиши кинотеатров Грузии убраны все сеансы на русском языке.

Кинотеатры приняли данное решение еще в пятницу.

На данный момент в грузинских кинотеатрах идут сеансы только на грузинском и английских языках.

Пока не известно, отменят или нет кинотеатры данное решение в будущем.

Кроме того, в Тбилиси на площади перед зданием парламента в воскресенье возобновилась акция протеста, проходящая четвертый день подряд под требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и изменения избирательной системы. На акцию вышли несколько тысяч человек.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели спецназ, который задействовал слезоточивый газ, акустические пушки, резиновые пули и водометы для разгона многотысячной демонстрации.

В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.


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Тег Грузия, кинотеатр, русский язык, сеанс

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