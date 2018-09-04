Грузия не впустила российских журналистов

Ехавшим на медиамероприятие сотрудникам российских СМИ припомнили визит в Абхазию и Южную Осетию

Грузинские власти отказались впускать в страну направлявшихся на Международный южнокавказский медиафорум российских журналистов, который откроется в столице страны.

Как сообщает ТАСС, среди "отказников" – военный обозреватель издания Виктор Литовкин, старший научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Алексей Токарев и руководитель Международного совета Ассоциации исследователей российского общества Геннадий Бордюгов.

"Нам выдали бумагу на грузинском языке. За что не пустили в Грузию – непонятно. Было заявлено, что нам закрыт въезд в Грузию, относились при этом к нам нормально и вежливо. Мы уже приземлились в Москве", – говорит Литовкин.

В министерстве внутренних дел Грузии подтвердили, что троим россиянам отказали в праве въезда, и объяснили, что данное решение основано на нарушении ими закона об оккупированных территориях.

Ведомство напоминает, что страну запрещено посещать лицам, которые въезжали на территорию Абхазии и Южной Осетии не с территории Грузии. Кроме того, за нарушение этого закона может также грозить административная или уголовная ответственность.

Напомним, что ранее за угрозу государственности и международным отношениям в Боснию и Герцеговину не впустили российского писателя Захара Прилепина.

Кроме того, в мае двух российских журналистов не впустили в Украину.

Также сообщалось, что еще одного журналиста - Захара Виноградова – высадили с поезда Москва-Одесса.