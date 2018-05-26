Грузия заявила о восстановлении территориальной целостности и похвасталась Javelin

Сегодня, 13:49

Сегодня страна отмечает День независимости и 100-летие со дня основания Первой Демократической Республики

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в субботу поздравил грузинский народ с Днем независимости, отметив, что это касается и соотечественников из Абхазии и Южной Осетии.

"Поздравляю наших абхазских и осетинских соотечественников, потому что объединение Грузии состоится вместе с ними, и потому что в 1991 году на референдуме мы вместе сказали, что Грузия является независимой страной", – заявил Г.Маргвелашвили.

Он также поздравил с Днем независимости всех представителей национальных меньшинств и отметил, что цель Грузии состоит в сохранении независимости страны.

"Мы должны создать свободную страну, в которой свободные граждане укрепят нашу родину", – заявил Г.Маргвелашвили.

Перед выступлением президента Грузии на площади Свободы в Тбилиси более 200 новобранцев Вооруженных сил приняли воинскую присягу. Перед трибуной прошли несколько подразделений грузинских войск, а также американские военные инструкторы, готовящие грузинских военнослужащих.

По случаю Дня независимости на площади Свободы организована выставка военной техники и оружия, где впервые представлены переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, закупленные в США.

Конгресс США одобрил продажу Грузии переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в конце 2017 года, которые были получены Тбилиси в начале этого года. В государстве заявляют, что приобретение ПТРК Javelin не направлено против каких-либо стран и это вооружение имеет исключительно оборонительный характер.

Ранее мы писали о том, как соцсети отреагировали на на поставку Javelin в Украину.
Грузия, день независимости, Javelin
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: Данил Павлов, "Сегодня"

В Киеве представили фотовыставку "Тбилиси 2011. Преступление без наказания"

23 Декабря 2017, 00:11

В Украинском доме представили работы фотокора Assosiated Press, благодаря которым весь мир узнал о жестоком разгоне антиправительственной мирной демонстрации 26 мая 2011 год

Украина

"Грузинский легион" / Фото из открытых источников

Дипломат объяснил, почему грузинские добровольцы помогают Украине в войне на Донбассе

20 Мая, 10:48

Грузия истинно помогает братьям-украинцам, говорит Торнике Берекашвили.
Загрузка...

Другие страны

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Вступление Грузии в НАТО: Столтенберг сделал заявление

27 Апреля, 19:57

Грузия сможет вступить в НАТО, но для этого она должна быть готова к 

Политика

Фото: Даниил Павлов

В Грузии собирают подписи под требованием прекратить преследование Саакашвили

9 Декабря 2017, 20:58

В противном случае власти получат гражданский протест в масштабах всей страны, - отмечается в обращении
Загрузка...