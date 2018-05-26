Грузия заявила о восстановлении территориальной целостности и похвасталась Javelin

Сегодня страна отмечает День независимости и 100-летие со дня основания Первой Демократической Республики

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в субботу поздравил грузинский народ с Днем независимости, отметив, что это касается и соотечественников из Абхазии и Южной Осетии.

"Поздравляю наших абхазских и осетинских соотечественников, потому что объединение Грузии состоится вместе с ними, и потому что в 1991 году на референдуме мы вместе сказали, что Грузия является независимой страной", – заявил Г.Маргвелашвили.

Он также поздравил с Днем независимости всех представителей национальных меньшинств и отметил, что цель Грузии состоит в сохранении независимости страны.

"Мы должны создать свободную страну, в которой свободные граждане укрепят нашу родину", – заявил Г.Маргвелашвили.

Перед выступлением президента Грузии на площади Свободы в Тбилиси более 200 новобранцев Вооруженных сил приняли воинскую присягу. Перед трибуной прошли несколько подразделений грузинских войск, а также американские военные инструкторы, готовящие грузинских военнослужащих.

По случаю Дня независимости на площади Свободы организована выставка военной техники и оружия, где впервые представлены переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, закупленные в США.

Конгресс США одобрил продажу Грузии переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в конце 2017 года, которые были получены Тбилиси в начале этого года. В государстве заявляют, что приобретение ПТРК Javelin не направлено против каких-либо стран и это вооружение имеет исключительно оборонительный характер.

Ранее мы писали о том, как соцсети отреагировали на на поставку Javelin в Украину.