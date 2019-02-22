Гуайдо издал свой первый указ и закрыл сухопутную границу с Бразилией

Гуайдо подтвердил гарантии для военнослужащих, которые перейдут на сторону его правительства

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Гуайдо издал свой первый указ и закрыл сухопутную границу с Бразилией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/83a/08c/5c583a08c5f9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/83a/08c/5c583a08c5f9d.jpg 2019-02-22T08:42:00+02:00 Другие страны Гуайдо подтвердил гарантии для военнослужащих, которые перейдут на сторону его правительства

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны, опубликовал указ о разрешении въезда гуманитарной помощи в Венесуэлу. Текст документа временый президент опубликовал в Twitter.

"Как главнокомандующий Боливарианскими вооруженными силами, я снова подтверждаю разрешение на въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу и приказываю отдельным подразделениям вооруженных сил действовать согласно этому разрешения", – говорится в указе.



Стоит подчеркнуть, что данным указом Гуайдо отменил приказ Николаса Мадуро о закрытии сухопутной границы с Бразилией и оставил в силе и без изменений отношения с Аруба, Бонайре и Кюрасао, которые Мадуро намерен пересмотреть.



Также лидер оппозиции подтвердил гарантии для тех военнослужащих, которые перейдут на сторону его правительства.

Напомним, в Венесуэле в настоящее время наблюдается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером страны. В то же время Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что венесуэльская оппозиция столкнется с серьезными последствиями и потерями, если продолжит борьбу за власть.

Сам Мадуро отказался покинуть пост президента Венесуэлы, опираясь на силовой блок, и закрыл доступ в страну международной гуманитарной помощи:

Стоит добавить, что 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности задействовать американские вооруженные силы в Венесуэле.

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