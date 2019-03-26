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Гуайдо настаивает, что новый блэкаут в Венесуэле произошел из-за перегрузки в системе подстанций

Сегодня, 02:05

Политик обвинил правительство в том, что оно "не способно найти решение кризиса"

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP
Гуайдо настаивает, что новый блэкаут в Венесуэле произошел из-за перегрузки в системе подстанций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/247/d39/5c7247d39bd42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/247/d39/5c7247d39bd42.jpg Другие страны Политик обвинил правительство в том, что оно «не способно найти решение кризиса»

Причиной массового отключения света в Венесуэле стала перегрузка в системе подстанций, вызванная неполадками в сети. Об этом заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

"Массовое отключение света связано с перегрузкой в системе подстанций, вызванной сбоем на линии Сан-Херонимо — Ла-Оркета — Ла-Ареноса", — сообщил он в Twitter.

По словам Гуайдо, эту информацию оппозиция получила от сотрудников национальной электрической компании Corpoelec. Оппозиционный политик обвинил действующее правительство в том, что оно "не способно найти решение кризиса".

Позже министр связи и информации республики Хорхе Родригес заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории страны и что причиной отключения света стала "атака на национальную систему электроснабжения".

Это уже не первое массовое отключения света в Венесуэле за этот месяц.

Ранее лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо заявил, что авария в системе электроснабжения Венесуэлы оставила без электричества 17 регионов страны.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.

Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) 11 марта по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Министр связи и информации Хорхе Родригес 12 марта заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Тег Венесуэла, электричество, оппозиция, блэкаут, Гуайдо

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Источник:

ТАСС

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