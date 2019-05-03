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Гуайдо назвал крайней мерой возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле

3 мая, 06:15

Лидер оппозиции считает, что необходимо добиваться мирного перехода власти в Венесуэле

Фото: AFP

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассматривает иностранное военное вмешательство в качестве крайней меры для свержения правительства президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом оппозиционер заявил в четверг в интервью газете Folha de San Paulo.

"Я не исключаю возможность военной интервенции поскольку совершенно ясно, что из себя представляет режим Мадуро. Но это крайняя мера. В первую очередь необходимо добиваться мирного перехода власти", — заявил Гуайдо. По словам политика, власти отвергают все альтернативные предложения оппозиции.

Напомним, что венесуэльская оппозиция объявила последнюю стадию "Свобода", которая заключается в смене правящего режима. Однако за последние два дня жертвами столкновений с полицией в Каракасе стали как минимум два человека.


Лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что по всей стране в среду прошло 397 демонстраций, 23 из них жестоко подавлены, и пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть двух демонстрантов. 

Официальный Каракас в ответ на заявления Гуайдо сообщил, что "небольшая группа военных-предателей пытается совершить государственный переворот"

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Тег Венесуэла, власть, Мадуро, Гуайдо

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Источник:

ТАСС

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