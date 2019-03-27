Гуайдо называет присутствие военных РФ в Венесуэле нарушением конституции
Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии"
Присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию этой страны, заявил во вторник провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.
По сообщению латиноамериканских СМИ, выступая в Национальной ассамблее Венесуэлы, Гуайдо, говоря о военных РФ, обвинил Каракас в том, что "в очередной раз нарушается конституция".
"Они привозят к нам иностранных военных. Раньше они говорили, что гумпомощь (планы Гуайдо ввезти гумпомощь США в Венесуэлу – ред.) – это предлог для того, чтобы ввести иностранных военнослужащих. А теперь – они уже сами привозят к нам иностранных военных", - сказал Гуайдо.
Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии".
Гуайдо также обвинил власти в том, что, развивая сотрудничество с РФ по военной линии, они, в то же время, не занимаются внутренними проблемами страны.
"Режим предпочитает приводить российских военных, а не открывать электростанции", – сказал он, намекая на произошедший на этой неделе очередной "блэкаут" в Венесуэле.
Напомним, ранее высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".
Кроме того, как мы уже писали, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон "не потерпит" вмешательства иностранных военных в дела западного полушария планеты.
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