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Гуайдо называет присутствие военных РФ в Венесуэле нарушением конституции

Сегодня, 01:44

Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии"

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP
Гуайдо называет присутствие военных РФ в Венесуэле нарушением конституции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d87/c84/5c6d87c840e98.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d87/c84/5c6d87c840e98.jpg Другие страны Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии"

Присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию этой страны, заявил во вторник провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

По сообщению латиноамериканских СМИ, выступая в Национальной ассамблее Венесуэлы, Гуайдо, говоря о военных РФ, обвинил Каракас в том, что "в очередной раз нарушается конституция".

"Они привозят к нам иностранных военных. Раньше они говорили, что гумпомощь (планы Гуайдо ввезти гумпомощь США в Венесуэлу – ред.) – это предлог для того, чтобы ввести иностранных военнослужащих. А теперь – они уже сами привозят к нам иностранных военных", - сказал Гуайдо.

Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии".

Гуайдо также обвинил власти в том, что, развивая сотрудничество с РФ по военной линии, они, в то же время, не занимаются внутренними проблемами страны.

"Режим предпочитает приводить российских военных, а не открывать электростанции", – сказал он, намекая на произошедший на этой неделе очередной "блэкаут" в Венесуэле.

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".

Кроме того, как мы уже писали, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон "не потерпит" вмешательства иностранных военных в дела западного полушария планеты. 

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Тег Венесуэла, Конституция, Мадуро, российские военные, Гуайдо

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Источник:

Интерфакс-Украина

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