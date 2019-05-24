Гуайдо не хочет участвовать в фальшивых диалогах с Мадуро
Гуайдо обеспокоен гуманитарным кризисом в Венесуэле
Венесуэльская оппозиция пока не вела прямых переговоров с представителями правительства президента Николаса Мадуро в Норвегии. Об этом сообщил в интервью телеканалу VPItv лидер оппозиции Хуан Гуайдо.
"Режим использовал слово „диалог", чтобы ввести в заблуждение, чтобы выиграть время, — сказал политик. — Но я уже говорил, что мы не будем участвовать в фальшивых диалогах". Гуайдо также выразил обеспокоенность гуманитарным кризисом в Венесуэле и отметил, что оппозиция будет организовывать работу "Комитетов помощи и свободы".
Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.
Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Напомним, что ранее стало известно о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план был сорвался.
Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.
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