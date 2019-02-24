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Гуайдо не исключает военную интервенцию в Венесуэлу

Сегодня, 09:32

И.о. президента Боливарианской республики призывает Запад рассматривать все варианты развития событий

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP
Гуайдо не исключает военную интервенцию в Венесуэлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/247/d39/5c7247d39bd42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/247/d39/5c7247d39bd42.jpg Другие страны И.о. президента Боливарианской республики призывает Запад рассматривать все варианты развития событий

На фоне вчерашних событий в Венесуэле, где в результате столкновений с полицией из-за гуманитарной помощи на границе погибли два человека и многие были ранены, и.о. президента Хуан Гуайдо призвал международное сообщество быть готовым рассмотреть любые варианты решения кризиса в Боливарианской республике.

"Сегодняшние события вынуждают меня принять решение: официально заявить международному сообществу, что мы должны допускать все варианты для освобождения нашей родины, которая борется и продолжит бороться", — написал он на своей странице в Twitter.

Оппозиционный лидер уточнил, что сегодня собирается встретиться с лидерами поддержавших его стран, с которыми обсудит дальнейшее дипломатическое давление извне на режим президента Николаса Мадуро.

"Внутреннее и внешнее давление играют ключевую роль для освобождения. Надежда родилась не для того, чтобы умереть", – подчеркнул он, отметив все же, что "любые дипломатические меры давления будут способствовать прекращению узурпации, введению переходного правительства и проведению свободных выборов".

Гуайдо также считает, что покойный лидер Венесуэлы Уго Чавес не одобрил бы действия своего преемника Николаса Мадуро.

"Я сомневаюсь, что Уго Чавес согласился бы с тем, что Мадуро принес в Венесуэлу и в национальные вооруженные силы: голод, насилие, репрессии и страх. Мадуро уничтожил все, начиная с конституции 1999 года, которую создал Чавес в тот период", — пишет он.

Лидер оппозиции также отметил, что провел беседу с венесуэльскими военными, перешедшими на его сторону.

"Они повторяют, что сегодня в армии существует страх, нужда и неуважение. Это солдаты, которые в какой-то момент хотели построить военную карьеру, а сегодня являются узниками террора", — добавил Гуайдо.

Напомним, что из-за скандала с гумпомощью Николас Мадуро разорвал отношения с Колумбией и дал венесуэльским дипломатам 24 часа, чтобы вернуться на родину.

Мы также писали, что за прошедшие сутки в Венесуэле дезертировала группа военных – они на бронемашинах протаранили пограничные заграждения и сбежали в Колумбию.

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Тег Венесуэла, чавес, Мадуро, интервенция, Гуайдо

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ТАСС

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