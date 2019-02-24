Гуайдо не исключает военную интервенцию в Венесуэлу
И.о. президента Боливарианской республики призывает Запад рассматривать все варианты развития событий
На фоне вчерашних событий в Венесуэле, где в результате столкновений с полицией из-за гуманитарной помощи на границе погибли два человека и многие были ранены, и.о. президента Хуан Гуайдо призвал международное сообщество быть готовым рассмотреть любые варианты решения кризиса в Боливарианской республике.
"Сегодняшние события вынуждают меня принять решение: официально заявить международному сообществу, что мы должны допускать все варианты для освобождения нашей родины, которая борется и продолжит бороться", — написал он на своей странице в Twitter.
Оппозиционный лидер уточнил, что сегодня собирается встретиться с лидерами поддержавших его стран, с которыми обсудит дальнейшее дипломатическое давление извне на режим президента Николаса Мадуро.
"Внутреннее и внешнее давление играют ключевую роль для освобождения. Надежда родилась не для того, чтобы умереть", – подчеркнул он, отметив все же, что "любые дипломатические меры давления будут способствовать прекращению узурпации, введению переходного правительства и проведению свободных выборов".
Гуайдо также считает, что покойный лидер Венесуэлы Уго Чавес не одобрил бы действия своего преемника Николаса Мадуро.
"Я сомневаюсь, что Уго Чавес согласился бы с тем, что Мадуро принес в Венесуэлу и в национальные вооруженные силы: голод, насилие, репрессии и страх. Мадуро уничтожил все, начиная с конституции 1999 года, которую создал Чавес в тот период", — пишет он.
Лидер оппозиции также отметил, что провел беседу с венесуэльскими военными, перешедшими на его сторону.
"Они повторяют, что сегодня в армии существует страх, нужда и неуважение. Это солдаты, которые в какой-то момент хотели построить военную карьеру, а сегодня являются узниками террора", — добавил Гуайдо.
Напомним, что из-за скандала с гумпомощью Николас Мадуро разорвал отношения с Колумбией и дал венесуэльским дипломатам 24 часа, чтобы вернуться на родину.
Мы также писали, что за прошедшие сутки в Венесуэле дезертировала группа военных – они на бронемашинах протаранили пограничные заграждения и сбежали в Колумбию.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Гуайдо не исключает военную интервенцию в Венесуэлу". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ООН призвала Мадуро не применять оружие против демонстрантов
ООН и дальше будет придерживаться принципов гуманности и нейтралитета
Около 200 тон гумпомощи из Бразилии на могут попасть в Венесуэлу из-за блокады границы
Власти Бразилии ищут способы передать помощь гражданам Венесуэли и решить вопрос с доставкой груза
Помпео заявил, что США нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе
Госсекретарь США отметил, что эти правительства ведут себя жестоко по отношению к собственному народу, они представляют реальную угрозу
Оппозиция Венесуэлы планирует доставить гумпомощь в страну через Колумбию
Вопрос с 200 тоннами гуманитарной помощи на границе с Бразилией пока остается не решенным