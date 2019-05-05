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Гуайдо не исключил военной поддержки США в Венесуэле

5 мая, 17:21

Если США предложит военную помощь, Гуайдо поставит его на голосование в парламенте

Фото: AFP

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что объявленный им "финальный этап" свержения режима Николаса Мадуро потерпел неудачу из-за недостаточной поддержки военных. Гуайдо заявил об этом в интервью "The Washington Post".

"Может быть, потому что нам все еще нужно больше солдат, и, может быть, нам нужно больше служащих режима, которые готовы поддержать это, поддержать конституцию", – сказал Гуайдо.

Лидер оппозиции не исключил возможной военной поддержки США. По словам Гуайдо, если такое предложение от Вашингтона поступит, он поставит его на голосование в парламенте.

В то же время, как пишет "The Washington Post", он четко дал понять, что любое американское военное вмешательство должно сопровождаться поддержкой со стороны венесуэльских сил, которые выступят против Мадуро.

Гуайдо также сказал, что он приветствовал недавние обсуждения военных вариантов в Вашингтоне, назвав их "отличными новостями".

"Это хорошая новость для Венесуэлы, потому что мы оцениваем все варианты. Приятно знать, что такие важные союзники, как США, также оценивают этот вариант. Это дает нам возможность того, что, если нам нужно сотрудничество, мы знаем, что можем его получить", – сказал Гуайдо.

Напомним, ранее мы писали, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассматривает иностранное военное вмешательство в качестве крайней меры для свержения правительства президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Кроме этого, лидер венесуэльской оппозиции заверил сторонников, что близок к отстранению от власти президента страны Николаса Мадуро и призвал сторонников продолжать оказывать давление на военных.

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Тег США, вмешательство, Мадуро, конфликт, Гуайдо

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