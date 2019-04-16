Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Гуайдо обвинил администрацию Мадуро в геноциде миллионов венесуэльцев

Сегодня, 23:20

Первый самолет МККК прибыл из Панамы в Венесуэлу с грузом гуманитарной помощи

Фото: AFP

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник обвинил администрацию президента Николаса Мадуро в геноциде населения страны, приведшем к гибели 7 млн человек. С таким обвинением Гуайдо выступил в эфире телеканала Тэ-вэ-вэ.

"Прибытие гуманитарной помощи означает существование гуманитарного кризиса. Значит, режим признает наличие кризиса. Они признаются, что спровоцировали геноцид, в результате которого 7 млн венесуэльцев погибли", — утверждал Гуайдо.

Оппозиционер также полагает, что помощь пришла, потому что власти "разрушили систему здравоохранения". "Мы будем настаивать на том, чтобы гуманитарная помощь дошла до самых нуждающихся слоев. Надеемся, что Красный Крест не проявит политическую ангажированность", — заявил Гуайдо.

Ранее телеканал Си-эн-эн со ссылкой на свои источники сообщил, что первый самолет Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыл из Панамы в столицу Венесуэлы с грузом гуманитарной помощи, договоренность о доставке которой была достигнута 10 апреля.

Гуайдо 23 февраля попытался организовать ввоз в Венесуэлу гуманитарной помощи, предоставленной США и другими странами, через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению правительства Мадуро. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии Венесуэлы и полиции не пропустили грузы в страну, несколько машин были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до 25 человек.

Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Гуайдо объявил дату начала операции по свержению режима Мадуро в Венесуэле . Оппозиционер призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения.

"Сегодня" писали, как США могут поспособствовать свержению Мадуро . По словам эксперта, США не остановит нахождение российских военных в Венесуэле.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Венесуэла, геноцид, Мадуро, гуманитарная помощь, МККК, Гуайдо

Вы сейчас просматриваете новость " Гуайдо обвинил администрацию Мадуро в геноциде миллионов венесуэльцев". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мадуро нашел способ обойти санкции США и распродает золотой запас страны – СМИ

Сегодня, 13:17

Золотовалютные резервы Центрального банка Боливарианской Республики теперь составляют 8,6 млрд долларов

Соединенные Штаты допускают военное вмешательство в Венесуэлу – Помпео

Вчера, 19:30

Пока Вашингтон и союзники оказывают давление на режим Мадуро дипломатическими инструментами и санкциями

Канада расширила санкции против Венесуэлы

Вчера, 18:41

Оттава впервые ввела санкции в отношении чиновников и бизнесменов Венесуэлы в сентябре 2017 года

США пытаются отговорить Россию и Китай от поддержки Мадуро – Помпео

Вчера, 16:37

По словам госсекретаря, в Венесуэле страдания людей, причиненные Россией, Кубой и Мадуро, поистине трагичны"

Обострение в Венесуэле: интервенция России может повлечь много жертв

Вчера, 15:44

Военный специалист рассказал, как повлияет на ситуацию в стране присутствие российских военных

МИД Германии выступает за проведение выборов в Венесуэле

Вчера, 13:48

Также они заявили, что выступают за деэскалацию конфликта в стране

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Девушка восходящей звезды российского футбола сногсшибательна

Анастасия Приходько потеряла близкого человека

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции

Старший и младший: частые ошибки родителей в воспитании детей

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Аксессуар на автомобиле лишит вас водительских прав

Он был героем, а сейчас его бьют в тюрьме. Шесть лет Писториуса
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Сегодня, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Сегодня, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

7 просьб-табу своему мужчине, если вы - умная женщина

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу