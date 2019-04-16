Гуайдо обвинил администрацию Мадуро в геноциде миллионов венесуэльцев

Первый самолет МККК прибыл из Панамы в Венесуэлу с грузом гуманитарной помощи

Фото: AFP

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник обвинил администрацию президента Николаса Мадуро в геноциде населения страны, приведшем к гибели 7 млн человек. С таким обвинением Гуайдо выступил в эфире телеканала Тэ-вэ-вэ.

"Прибытие гуманитарной помощи означает существование гуманитарного кризиса. Значит, режим признает наличие кризиса. Они признаются, что спровоцировали геноцид, в результате которого 7 млн венесуэльцев погибли", — утверждал Гуайдо.

Оппозиционер также полагает, что помощь пришла, потому что власти "разрушили систему здравоохранения". "Мы будем настаивать на том, чтобы гуманитарная помощь дошла до самых нуждающихся слоев. Надеемся, что Красный Крест не проявит политическую ангажированность", — заявил Гуайдо.

Ранее телеканал Си-эн-эн со ссылкой на свои источники сообщил, что первый самолет Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыл из Панамы в столицу Венесуэлы с грузом гуманитарной помощи, договоренность о доставке которой была достигнута 10 апреля.

Гуайдо 23 февраля попытался организовать ввоз в Венесуэлу гуманитарной помощи, предоставленной США и другими странами, через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению правительства Мадуро. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии Венесуэлы и полиции не пропустили грузы в страну, несколько машин были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до 25 человек.

Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Гуайдо объявил дату начала операции по свержению режима Мадуро в Венесуэле . Оппозиционер призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения.

"Сегодня" писали, как США могут поспособствовать свержению Мадуро . По словам эксперта, США не остановит нахождение российских военных в Венесуэле.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Гуайдо обвинил администрацию Мадуро в геноциде миллионов венесуэльцев". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.