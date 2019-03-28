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Гуайдо объявил дату начала операции по свержению режима Мадуро в Венесуэле

Сегодня, 02:22

Оппозиционер призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения

Фото: AFP
Гуайдо объявил дату начала операции по свержению режима Мадуро в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c13/929/5c9c13929f434.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c13/929/5c9c13929f434.jpg Другие страны Оппозиционер призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция "Свобода", которая, по его мнению, должна будет привести к прекращению правления диктатора Николаса Мадуро, начнется 6 апреля.

Соответствующее заявление он разместил в своем Twitter в среду, 27 марта.

"6 апреля пройдут первые тактические акции операции "Свобода" по всей стране. В этот день мы должны быть подготовлены и организованы", – написал политик.

Он призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения.

"Сотрудники полиции и военные по всей стране также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп", – добавил Гуайдо.

В другом твите он призвал венесуэльцев выйти на улицу в субботу, 30 марта, чтобы "требовать прекращения узурпации власти и протестовать против отсутствия социальных гарантий.

"Режим желает, чтобы мы привыкли к трагедии, но есть люди, которые хотят отстаивать свои права", – заявил оппозиционер.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Тег Венесуэла, свержение, Мадуро, режим, Гуайдо

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Источник:

УНИАН

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