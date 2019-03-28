Гуайдо объявил дату начала операции по свержению режима Мадуро в Венесуэле

Оппозиционер призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения

Фото: AFP

Гуайдо объявил дату начала операции по свержению режима Мадуро в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c13/929/5c9c13929f434.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c13/929/5c9c13929f434.jpg 2019-03-28T02:22:43+02:00 Другие страны Оппозиционер призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция "Свобода", которая, по его мнению, должна будет привести к прекращению правления диктатора Николаса Мадуро, начнется 6 апреля.

Соответствующее заявление он разместил в своем Twitter в среду, 27 марта.

"6 апреля пройдут первые тактические акции операции "Свобода" по всей стране. В этот день мы должны быть подготовлены и организованы", – написал политик.

Он призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения.

"Сотрудники полиции и военные по всей стране также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп", – добавил Гуайдо.

В другом твите он призвал венесуэльцев выйти на улицу в субботу, 30 марта, чтобы "требовать прекращения узурпации власти и протестовать против отсутствия социальных гарантий.

"Режим желает, чтобы мы привыкли к трагедии, но есть люди, которые хотят отстаивать свои права", – заявил оппозиционер.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Гуайдо объявил дату начала операции по свержению режима Мадуро в Венесуэле". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.