Гуайдо объявил дату начала операции по свержению режима Мадуро в Венесуэле
Оппозиционер призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция "Свобода", которая, по его мнению, должна будет привести к прекращению правления диктатора Николаса Мадуро, начнется 6 апреля.
Соответствующее заявление он разместил в своем Twitter в среду, 27 марта.
"6 апреля пройдут первые тактические акции операции "Свобода" по всей стране. В этот день мы должны быть подготовлены и организованы", – написал политик.
Он призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения.
"Сотрудники полиции и военные по всей стране также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп", – добавил Гуайдо.
В другом твите он призвал венесуэльцев выйти на улицу в субботу, 30 марта, чтобы "требовать прекращения узурпации власти и протестовать против отсутствия социальных гарантий.
"Режим желает, чтобы мы привыкли к трагедии, но есть люди, которые хотят отстаивать свои права", – заявил оппозиционер.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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