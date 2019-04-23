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Гуайдо: половина Венесуэлы снова оказалась без света

Сегодня, 04:40

Венесуэла спытывает серьезные проблемы с подачей электричества

Фото: AFP

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что 13 из 23 штатов Боливарианской Республики остаются без постоянной подачи электричества.

"Согласно нашему отчету 22 апреля 13 штатов Венесуэлы испытывают серьезные проблемы с подачей электричества и в трех штатах подача энергии восстановлена наполовину", — написал он.

Оппозиционер вновь заявил, что уход президента Николаса Мадуро необходим "для восстановления нормальной страны". "1 мая вместе выйдем на улицы для спасения нашей страны", — подчеркнул он.

Напомним, что с начала марта в Боливарианской Республике идут отключения электричества, затрагивающие большинство регионов страны. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег Венесуэла, свет, элекроэнергия, блэкаут, Гуайдо

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ТАСС

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