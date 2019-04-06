Гуайдо призвал сторонников выйти на акцию в столице Венесуэлы

США поддержали Гуайдо и призвали Мадуро не испытывать их терпения

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Гуайдо призвал сторонников выйти на акцию в столице Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/869/2ce/5ca8692ce89d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/869/2ce/5ca8692ce89d6.jpg 2019-04-06T12:05:31+03:00 Другие страны США поддержали Гуайдо и призвали Мадуро не испытывать их терпения

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на демонстрацию в столице страны Каракасе.

"Давайте будем по-прежнему решительны на улицах, эта борьба за жизни всех венесуэльцев", – написал он в своем Twitter.

Как ожидается, участие в акции примут тысячи сторонников Гуайдо. Начало митинга запланировано на 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву).

Напомним, в январе лидер оппозиции объявил себя временным президентом Венесуэлы, и одной из первых стран, признавших его, стали США.

Накануне американский вице-президент Майк Пенс заявил о поддержке Вашингтоном оппозиционных сил Венесуэлы.

Выступая в Хьюстоне, он заявил, что "народ Венесуэлы слишком долго страдал от жестоких притеснений со стороны власти", и эта страна превратилась в "общество беззакония, коррупции, насилия и преступности", и на данный момент ее покинули уже более трех миллионов человек.

"Мы не будем бездействовать и безучастно наблюдать за тем, как жители Венесуэлы страдают от диктатуры и притеснений. Николасу Мадуро лучше бы не испытывать решительность Соединенных Штатов", – резюмировал Пенс.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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