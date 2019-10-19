Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на акцию протеста

16 ноября я прошу медсестер, студентов, всех людей из всех уголков страны выйти на улицы, - сказал Гуайдо

/ Фото: AFP

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что 16 ноября состоится акция протеста, и призвал всех граждан Боливарианской Республики присоединиться к ней.

"16 ноября я прошу медсестер, студентов, всех людей из всех уголков страны выйти на улицы. Венесуэла не сдается! Венесуэла восстанет!", — сказал Гуайдо, чьи слова приводит его пресс-служба, во время выступления перед сторонниками в штате Карабобо. Оппозиционер также утверждал, что у его сторонников "есть силы и возможности покончить с диктатурой". "Мы все должны в это верить", — подчеркнул он.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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Напомним, что на прошлой неделе Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией с 10 по 28 сентября. Он также распорядился объявить "оранжевый" уровень угрозы в приграничном регионе "из-за опасности агрессии со стороны Колумбии в отношении Венесуэлы".

На прошлой неделе власти Колумбии обвинили правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и помощи бывшим повстанцам леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", объявившим о возвращении к вооруженной борьбе. Каракас, в свою очередь, обвинил Боготу в укрывательстве террористов, которые готовили взрывы в Венесуэле.

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Напомним, в мае в Осло прошли два раунда непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Новый этап общения 8 июля начался на Барбадосе. В начале августа власти Венесуэлы объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров. Это решение они объяснили "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

Как мы писали ранее, переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены.

Отметим, в январе 2019 года на фоне массовых протестов против Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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