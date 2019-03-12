Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на новые акции протеста

Венесуэльцы выйдут на улицы, требуя соблюдения прав в стране

Фото: AFP

Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на новые акции протеста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/676/49d/5c867649d7858.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/676/49d/5c867649d7858.jpg 2019-03-12T02:11:00+02:00 Другие страны Венесуэльцы выйдут на улицы, требуя соблюдения прав в стране

Политик Хуан Гуайдо, который провозгласил себе президентом Венесуэлы, созвал жителей страны выйти на новые акции протеста 12 марта.

"Мы назначаем мобилизацию. Венесуэльцы выйдут на улицы, требуя соблюдения прав", — сказал Гуайдо. Его заявление транслировалось в приложении "Перископ".

По словам лидера венесуэльской оппозиции, митинги начнутся в 15:00 по местному времени.

"Скоро Венесуэла покончит с узурпацией власти", — считает он.

Напомним, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на новые акции протеста". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.