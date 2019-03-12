Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на новые акции протеста
Венесуэльцы выйдут на улицы, требуя соблюдения прав в стране
Политик Хуан Гуайдо, который провозгласил себе президентом Венесуэлы, созвал жителей страны выйти на новые акции протеста 12 марта.
"Мы назначаем мобилизацию. Венесуэльцы выйдут на улицы, требуя соблюдения прав", — сказал Гуайдо. Его заявление транслировалось в приложении "Перископ".
По словам лидера венесуэльской оппозиции, митинги начнутся в 15:00 по местному времени.
"Скоро Венесуэла покончит с узурпацией власти", — считает он.
Напомним, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на новые акции протеста". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мадуро и Гуайдо поспорили в Twitter из-за отключения электричества
В Венесуэле от отключения электроэнергии страдают почти все штаты
Гуайдо планирует посетить Европу, но сначала возвращается в Венесуэлу
После возвращения в Венесуэлу Гуайдо может грозить задержание и арест, поскольку он нарушил постановление Верховного суда Венесуэлы