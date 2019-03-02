Гуайдо прокомментировал возможность силового решения кризиса в Венесуэле

Оппозиция прилагает все усилия, чтобы переходный период прошел мирно, заявил Гуайдо

Фото: AFP

Гуайдо прокомментировал возможность силового решения кризиса в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8bd/130/5c58bd1308ac5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8bd/130/5c58bd1308ac5.jpg 2019-03-02T07:46:00+02:00 Другие страны Оппозиция прилагает все усилия, чтобы переходный период прошел мирно, заявил Гуайдо

Оппозиция Венесуэлы допускает силовой путь решения кризиса в республике, но только после того, как будут исчерпаны все другие варианты. Об этом заявил в пятницу лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на пресс-конференции в столице Аргентины.

"Силовой путь – это последний вариант, которого никто не хочет", - сказал он. По его словам, оппозиция прилагает все усилия, чтобы "переходный период прошел мирно".

Ранее сообщалось, что за последние несколько дней в Колумбию из Венесуэлы сбежали более пятисот военнослужащих в Вооруженных сил Боливарианской республики.

Венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, подчеркнув, что это единственный способ военных его страны перейти на сторону оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Официальный Киев призывает Венесуэлу провести демократические выборы и признает лидером демократической оппозиции временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большая часть европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался провести выборы в стране. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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