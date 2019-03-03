Гуайдо решил вернуться в Венесуэлу и призвал к новым протестам

Гуайдо планирует возглавить протесты против главы Венесуэлы Николаса Мадуро

Фото: AFP

Гуайдо решил вернуться в Венесуэлу и призвал к новым протестам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0bc/46e/5c50bc46e57de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0bc/46e/5c50bc46e57de.jpg 2019-03-03T22:45:00+02:00 Другие страны Гуайдо планирует возглавить протесты против главы Венесуэлы Николаса Мадуро

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, который не исключает военную интервенцию в Венесуэлу, в воскресенье, 3 марта, на эквадорском военном самолете покинул город Салинас на побережье Эквадора.

Незадолго до этого политик объявил о своих намерениях вернуться на родину. Об этом пишет DW.

Там Гуайдо планирует возглавить протесты против главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Маршрут, которым Гуайдо намерен вернуться в Венесуэлу, – неизвестный и не раскрывается пресс-службой политика, сообщает агентство Reuters. Из Салинаса он направился к другому эквадорскому городу Гуаякиля. Для того, чтобы прибыть в столицу Венесуэлы Каракас в понедельник, 4 марта, он мог бы воспользоваться одним из коммерческих авиарейсов из столицы Колумбии Боготы или Панамы.

На протяжении последних нескольких дней Гуайдо совершил поездки в ряд латиноамериканских стран, чтобы заручиться поддержкой в борьбе против Мадуро. Ранее он призвал своих сторонников выйти на новые акции протеста в Венесуэле 4 и 5 марта.

После возвращения в Венесуэлу Гуайдо может грозить задержание и арест, поскольку он нарушил постановление Верховного суда Венесуэлы, который запретил ему выезд за границу. О возможности ареста оппонента заявил 26 февраля и Николас Мадуро. Накануне, 2 марта, Европейский Союз предостерег правительство Венесуэлы от попыток арестовать Гуайдо.

Ранее сообщалось, что за последние несколько дней в Колумбию из Венесуэлы сбежали более пятисот военнослужащих в Вооруженных сил Боливарианской республики.

Венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, подчеркнув, что это единственный способ военных его страны перейти на сторону оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:

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