Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Гуайдо решил вернуться в Венесуэлу и призвал к новым протестам

Сегодня, 22:45

Гуайдо планирует возглавить протесты против главы Венесуэлы Николаса Мадуро

Фото: AFP
Гуайдо решил вернуться в Венесуэлу и призвал к новым протестам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0bc/46e/5c50bc46e57de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0bc/46e/5c50bc46e57de.jpg Другие страны Гуайдо планирует возглавить протесты против главы Венесуэлы Николаса Мадуро

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, который не исключает военную интервенцию в Венесуэлу, в воскресенье, 3 марта, на эквадорском военном самолете покинул город Салинас на побережье Эквадора.

Незадолго до этого политик объявил о своих намерениях вернуться на родину. Об этом пишет DW.

Там Гуайдо планирует возглавить протесты против главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Маршрут, которым Гуайдо намерен вернуться в Венесуэлу, – неизвестный и не раскрывается пресс-службой политика, сообщает агентство Reuters. Из Салинаса он направился к другому эквадорскому городу Гуаякиля. Для того, чтобы прибыть в столицу Венесуэлы Каракас в понедельник, 4 марта, он мог бы воспользоваться одним из коммерческих авиарейсов из столицы Колумбии Боготы или Панамы.

На протяжении последних нескольких дней Гуайдо совершил поездки в ряд латиноамериканских стран, чтобы заручиться поддержкой в борьбе против Мадуро. Ранее он призвал своих сторонников выйти на новые акции протеста в Венесуэле 4 и 5 марта.

Читайте также

После возвращения в Венесуэлу Гуайдо может грозить задержание и арест, поскольку он нарушил постановление Верховного суда Венесуэлы, который запретил ему выезд за границу. О возможности ареста оппонента заявил 26 февраля и Николас Мадуро. Накануне, 2 марта, Европейский Союз предостерег правительство Венесуэлы от попыток арестовать Гуайдо.

Ранее сообщалось, что за последние несколько дней в Колумбию из Венесуэлы сбежали более пятисот военнослужащих в Вооруженных сил Боливарианской республики.

Венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, подчеркнув, что это единственный способ военных его страны перейти на сторону оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике: 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла, протесты, Мадуро, Гуайдо

Вы сейчас просматриваете новость " Гуайдо решил вернуться в Венесуэлу и призвал к новым протестам". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС предупредил власти Венесуэлы о неприкосновенности Гуайдо

Вчера, 23:04

Европейский союз будет продолжать внимательно следить за событиями

Гуайдо прокомментировал возможность силового решения кризиса в Венесуэле

Вчера, 07:46

Оппозиция прилагает все усилия, чтобы переходный период прошел мирно, заявил Гуайдо

США ввели визовые ограничения против десятков должностных лиц Венесуэлы

1 марта, 22:34

Речь идет о десятках лиц, ответственных за подрыв демократии в Венесуэле

Еще больше приспешников Мадуро попали под санкции США

1 марта, 17:42

На этот раз под рестрикции попали командующий Национальной гвардией и начальник полиции граничащего с Колумбией штата

Военная интервенция США в Венесуэлу: в России сделали новое заявление

1 марта, 13:54

Глава МИД РФ не исключает, что Вашингтон может решиться ввести войска в Венесуэлу

Постсоветские страны помогают США готовить переворот в Венесуэле – Лавров

1 марта, 13:25

При этом российский министр не стал уточнять, о каком именно "режиме" идет речь и откуда у него появились такие сведения

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Кто пошел в команду к артисту

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

​Какую кровь предпочитают комары?

Развертывание Су-57 столкнулось с двумя проблемами - СМИ

В Украине появилась афера, которую пока не могут разгадать

Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»

Будет как в СССР: в США предрекли судьбу Крыма

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью
Загрузка...

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Сегодня, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Что и где чаще всего теряют украинцы: Нацполиция раскрыла статистику

Сегодня, 07:00

В топе — паспорта и ключи. А вот пенсионеры берегут свои документы как зеницу ока

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

Вчера, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Дом, машины, жена и дети. Все о личной жизни Владимира Зеленского

В Одессе люди 20 лет не выходили из дома (фото)

Китай пал, на очереди РФ. США отправили в нокаут экономику КНР