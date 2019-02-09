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Гуайдо сомневается в поддержке Мадуро со стороны России и Китая

Сегодня, 08:49

Лидер оппозиции не исключил, что для свержения Мадуро может потребоваться иностранная интервенция

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP
Гуайдо сомневается в поддержке Мадуро со стороны России и Китая //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/195/a22/5c5195a22cc29.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/195/a22/5c5195a22cc29.jpg Другие страны Лидер оппозиции не исключил, что для свержения Мадуро может потребоваться иностранная интервенция

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что Россия и Китай рано или поздно откажутся от поддержки президента Николаса Мадуро.

"Лично я не верю, что Россия и Китай на стороне Мадуро. Они просто защищают свои инвестиции в Венесуэле. Но постепенно они начнут понимать, что Мадуро не может предложить им ни стабильности, ни гарантий", – уверил Гуайдо.

Кроме того, лидер оппозиции не исключил, что для свержения существующего режима может потребоваться иностранная интервенция.

"Важно помнить, что диктатор самовольно не сможет отдать власть после того, как он присвоил себе Конституцию и управлял страной при помощи угроз и обещаний. Иногда необходимо оказать достаточное давление, чтобы он ушел. Военная операция может быть наиболее эффективной формой давления, но это не то, на что мы надеемся", – отметил он.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

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Тег Россия, Венесуэла, Китай, поддержка, Мадуро, Гуайдо

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ТАСС

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