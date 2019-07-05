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Гуайдо уверяет, что оппозиция не боится участвовать в переговорах с властями Венесуэлы

5 июля, 23:26

Оппозиционер добавил, что его сторонники полны решимости быть свободными

Фото: AFP

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники не боятся принимать участие в переговорном процессе с властями Боливарианской Республики, если это приведет к отстранению президента Николаса Мадуро от власти. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед своими сторонниками в Каракасе.

"Говоря о переговорах в Норвегии, мы не боимся, если это способствует выполнению трех наших требований: прекращение узурпации власти президентом Мадуро, создание переходного правительства и [проведение] свободных выборов", — сказал Гуайдо.

Оппозиционер добавил, что его сторонники "полны решимости быть свободными". "Мы не сдались и не собираемся сдаваться какой-либо диктатуре. Мы собираемся продолжать выходить на улицы", — подчеркнул он.

Напомним, что в мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. МИД последней по итогам этих контактов выразил мнение, что стороны "продемонстрировали желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" кризиса в южноамериканской республике.

Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.

В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.


Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

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Тег Венесуэла, переговоры, оппозиция, Гуайдо

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Источник:

ТАСС

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