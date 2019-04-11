Гуайдо выразил уверенность в скорой смене власти в Венесуэле

Политические противники Мадуро обвиняют его в узурпации власти

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Гуайдо выразил уверенность в скорой смене власти в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/869/2ce/5ca8692ce89d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/869/2ce/5ca8692ce89d6.jpg 2019-04-11T01:24:44+03:00 Другие страны Политические противники Мадуро обвиняют его в узурпации власти

Венесуэльское правительство во главе с президентом Николасом Мадуро в скором времени сложит свои полномочия. С таким утверждением выступил на митинге в столице страны лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо.

"Узурпация в Организации американских государств уже прекратилась, скоро прекратится узурпация в стране", — цитирует политика на своем сайте газета "Насьональ". Политические противники Мадуро обвиняют его в узурпации власти.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Согласно последним данным ООН, страну покинули уже порядка 3,5 млн человек.

Напомним, что с начала марта в Боливарианской Республике идут отключения электричества, затрагивающие большинство регионов страны. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.











29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Гуайдо выразил уверенность в скорой смене власти в Венесуэле". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.