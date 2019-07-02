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Гуайдо заявил, что оппозиция не намерена продолжать переговоры с Мадуро

2 июля, 23:56

О возможном возобновлении переговоров между венесуэльскими властями и оппозицией сообщили три источника

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник заявил, что его сторонники не намерены вновь принимать участие в переговорах с представителями администрации Николаса Мадуро. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Национальной ассамблее (однопалатный парламент Боливарианской Республики).

"Мы не делали официального заявления о том, что будем участвовать в новом раунде переговоров", — сказал Гуайдо, чьи слова приводит газета "Насьональ".

Политик назвал "спекуляциями СМИ и аналитиков" сообщения о возобновлении переговорного процесса на текущей неделе.

В прошлую субботу агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на три источника сообщило о возможном возобновлении переговоров между венесуэльскими властями и оппозицией. АП называет возможным местом для встречи островное государство Барбадос.

В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:


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Тег Венесуэла, переговоры, оппозиция, Мадуро, Гуайдо

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Источник:

ТАСС

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