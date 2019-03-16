Гуайдо заявил, что получил контроль над нефтяной компанией Citgo

Лидер венесуэльской оппозиции заявил, что удалось спасти ценный национальный актив

Фото: AFP

Гуайдо заявил, что получил контроль над нефтяной компанией Citgo //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d6f/2c0/5c7d6f2c01cb5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d6f/2c0/5c7d6f2c01cb5.jpg 2019-03-16T08:02:00+02:00 Другие страны Лидер венесуэльской оппозиции заявил, что удалось спасти ценный национальный актив

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в пятницу заявил, что теперь контролирует нефтяную корпорацию Citgo, чьим основным акционером является венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA.

"Они (власти – Ред.) хотели украсть все, но мы уже получили контроль над Citgo и лицензию на продолжение работы компании, тем самым мы спасли важный национальный актив", – заявил Гуайдо.

Оппозиционер также вновь призвал народ выйти на акции протеста, намеченные на субботу.

"Они (власти – Ред.) хотят, чтобы мы покинули улицы, но завтра мы все выйдем и организуемся, чтобы остановить узурпатора (президента Николаса Мадур)", - добавил он.

23 января Гуайдо, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. После того, как действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался объявить в стране выборы, временным президентом Венесуэлы Гуайдо признала большая часть стран ЕС.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

28 января США ввели санкции против PDVSA. По американским данным, в результате поставки нефти из Венесуэлы в США, которые являются ее основным покупателем, резко упали: так, с 4 по 10 февраля в страну ввозилось 117 тыс. баррелей в сутки против 587 тыс. баррелей в сутки с 21 по 27 января – на последней неделе перед введением ограничительных мер. При этом сообщалось, что Citgo сможет продолжить работать в США, если не будет переводить вырученные средства на счета PDVSA.

Напомним, что ранее Вашингтон ввел санкции против соратников Николаса Мадуро.

Как уже сообщалось, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил перед выбором армию Венесуэлы, пригрозив военным санкциями и изоляцией, если они не пропустят гуманитарную помощь.

Также мы писали, что Венесуэла смогла нарастить поставки нефти в Индию и ряд стран Европы, тем самым компенсируя последствия нефтяных санкций США против Венесуэлы и потерю американского рынка.

Как сообщал сайт Сегодня, политический кризис в Венесуэле входит в топ-темы дня, к которым приковано внимание СМИ. Об остальных главных событиях смотрите на видео ниже:

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