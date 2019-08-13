Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,15
28,22

Гуйадо заверил, что венесуэльский парламент продолжит работу при любых обстоятельствах

Вчера, 23:59

По мнению политика, власти Венесуэлы опасаются реакции международного сообщества на роспуск парламента

/ Фото: AFP

Национальная ассамблея Венесуэлы продолжит выполнять свои функции при любых обстоятельствах. Об этом заявил член законодательного органа и лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо. Сейчас парламент страны находится под контролем политических противников правительства во главе с президентом Николасом Мадуро.

"Если будет необходимо, мы в чрезвычайном порядке задействуем механизмы, чтобы продолжать работу в парламенте и исполнять наши обязанности, что бы ни случилось", — цитирует Гуайдо газета Nacional. По мнению политика, власти Венесуэлы опасаются реакции международного сообщества на роспуск парламента, поэтому не идут на такой шаг, предпочитая лишать иммунитета оппозиционных депутатов.

Реклама

Ранее Конституционная ассамблея Венесуэлы по запросу Верховного суда лишила депутатской неприкосновенности депутатов Хосе Герру, Томаса Гуанипу, Хуана Пабло Гарсию и Рафаэля Гусмана. Им предъявляются обвинения в "измене, узурпации полномочий, публичном подстрекательстве к мятежу, нарушении законов и насилии". Конституционная ассамблея была созвана в конце июля 2017 года по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума. В ее составе нет ни одного представителя оппозиции, большинство стран региона не признают этот учредительный орган.

В тренде
Ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства"

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

В январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Венесуэла парламент оппозиция власти Мадуро Гуайдо

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Египте произошел взрыв, погибли не менее 19 человек
В Египте произошел взрыв, погибли не менее 19 человекДругие страны
Конца света не будет: Земле ничто не угрожает
Конца света не будет: Земле ничто не угрожаетДругие страны
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и FacebookДругие страны
Премьер Израиля едет в Украину: СМИ назвали настоящую причину
Премьер Израиля едет в Украину: СМИ назвали настоящую причинуПолитика
В Турции произошла серия взрывов на военном складе: фото и видео
В Турции произошла серия взрывов на военном складе: фото и видеоДругие страны
Пес вытащил из-под земли погребенного заживо мужчину: видео
Пес вытащил из-под земли погребенного заживо мужчину: видеоFun

Новости партнеров

Loading...