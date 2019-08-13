Гуйадо заверил, что венесуэльский парламент продолжит работу при любых обстоятельствах

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Национальная ассамблея Венесуэлы продолжит выполнять свои функции при любых обстоятельствах. Об этом заявил член законодательного органа и лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо. Сейчас парламент страны находится под контролем политических противников правительства во главе с президентом Николасом Мадуро.

"Если будет необходимо, мы в чрезвычайном порядке задействуем механизмы, чтобы продолжать работу в парламенте и исполнять наши обязанности, что бы ни случилось", — цитирует Гуайдо газета Nacional. По мнению политика, власти Венесуэлы опасаются реакции международного сообщества на роспуск парламента, поэтому не идут на такой шаг, предпочитая лишать иммунитета оппозиционных депутатов.

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Ранее Конституционная ассамблея Венесуэлы по запросу Верховного суда лишила депутатской неприкосновенности депутатов Хосе Герру, Томаса Гуанипу, Хуана Пабло Гарсию и Рафаэля Гусмана. Им предъявляются обвинения в "измене, узурпации полномочий, публичном подстрекательстве к мятежу, нарушении законов и насилии". Конституционная ассамблея была созвана в конце июля 2017 года по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума. В ее составе нет ни одного представителя оппозиции, большинство стран региона не признают этот учредительный орган.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

В январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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