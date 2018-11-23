Гватемальскому преступнику дали более 5 тыс. лет тюрьмы

Вчера, 02:13

Сантоса Лопеза признали причастным к одному из самых кровавых эпизодов 36-летней гражданской войны в Гватемале

Фото: Joe Gratz/Flickr
Фото: Joe Gratz/Flickr

Суд Гватемалы приговорил бывшего члена военизированной правительственной антиповстанческой группировки "Кайбилес" к пожизненному заключению за преступление, совершенное более трех десятилетий назад.

Как сообщает BBC, Сантоса Лопеза признали причастным к одному из самых кровавых эпизодов в истории 36-летней гражданской войны в Гватемале – бойне в деревне Дос Эррес.

Более 200 жителей поселения были убиты в 1982 году бойцами "Кайбилес" за предполагаемые симпатии к повстанцам.

Лопеза признали причастным к 171 смерти, приговорив к 30 годам лишения свободы за каждую из них. Еще 39 лет тюрьмы он получил за причастность к отдельному убийству несовершеннолетней девушки.

Таким образом, в совокупности его приговор составил 5160 лет тюрьмы.

Кроме Лопеза, по делу о массовом убийстве в Дос Эррес тюремные сроки получили еще пятеро бывших военных.

Напомним, что в ФРГ сейчас судят, вероятно, самого массового убийцу послевоенной Германии - 41-летнего Нильса Хегеля, которого обвиняют в убийстве более 100 человек.

Кроме того, мы писали в расстреле в баре Таузанд-Окса в штате Калифорния, жертвами которого стали 13 человек.
Гватемала, убийство, приговор, Массовое убийство
Источник:

"Сегодня"

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