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Хакеры похитили данные о тысячах полицейских и сотрудников федеральных служб США – СМИ

Сегодня, 07:04

Группе хакеров удалось получить несанкционированный доступ к сетевым ресурсам ассоциации, связанной с Академией ФБР

Фото: Pixabay

Неизвестные хакеры похитили информацию о тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и намерены ее продать. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал "Теккранч".

По его сведениям, группе хакеров удалось получить несанкционированный доступ к сетевым ресурсам ассоциации, связанной с Академией ФБР в Куантико (штат Вирджиния). Полученный ими массив информации включает в себя имена сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США, их адреса, сведения об их электронной почте и должностях. По данным "Теккранч", речь идет примерно о 4 тыс. различных записей.

Как сообщает интернет-портал, хакеры выложили часть похищенных ими данных на своем сайте, на каком именно, не уточняется в целях безопасности. Киберпреступники заявили журналистам интернет-портала, что взломали и другие ресурсы и намерены продать имеющуюся у них информацию. Как отмечается в публикации, в группу хакеров входят не менее десяти человек.

Хакеры сообщили журналистам "Теккранч", что также располагают и другими сведениями о сотрудниках федеральных ведомств США и общественных организаций.

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Тег США, хакеры, данные

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Источник:

ТАСС

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