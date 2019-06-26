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Хакеры взломали телекоммуникационные системы в 30 странах

26 июня, 05:24

Целью хакерского нападения является информация об отдельных лицах в правительствах, политике, а также в силовых органах

Фото: Pixabay

Хакеры совершили нападение на системы телекоммуникационных компаний в более чем 30 странах.

Об этом сообщает американо-израильское предприятие по безопасности Cybereason, передает Deutsche Welle.

По его данным, в результате взлома телекоммуникационных систем похищены большие объемы личных данных, а также информация компаний. В то же время названия компаний, а также страны, пострадавшие от хакерского нападения, не называются.

В блоге на своем сайте Cybereason сообщает, что хакеры разворачивали доступ к системам еще с 2017 года и осуществляли его в течение 2018 года. Активную деятельность нелегального доступа к телекоммуникационным системам Cybereason заметил в этом году.

Сообщается, что атака, вероятно, была организована правительством Китая. "Уровень комплексности свидетельствует о том, что это не криминальная группировка", – подчеркнул руководитель Cybereason Лиор Дев.

По его словам, такого объема взлом мог координироваться только правительством какой-либо страны, а использованные программы с высокой степенью вероятности показали, что атака была совершена из Китая.

"Средства и приемы, используемые в ходе этих атак, согласуются с несколькими китайскими субъектами угрозы, в частности с угрозой, которая, как считается, действует от имени китайского министерства государственной безопасности", – отмечается в блоге Cybereason.

По данным безопасности предприятия, целью хакерского нападения является информация об отдельных лицах в правительствах, политике, а также в силовых органах. По данным Cybereason, хакеры обеспечили доступ к каждому пользователю и его паролю, благодаря чему получили, в частности, счета и данные о телефонных соединениях.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что ранее Хакеры угрожали взломать электросамокаты Xiaomi из-за бреши в беспроводном соединении. Тем временем на iPhone возвращается пиратство.

Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:

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Тег нападение, атака, хакер, хакеры, данные, телекомуникационные услуги

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