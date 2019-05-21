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ХАМАС опроверг информацию перемирии с Израилем

21 мая, 04:16

Никакого нового соглашения с Израилем достигнуто не было

Фото: AFP

Палестинское движение ХАМАС опровергло сообщения о достигнутом с Израилем перемирии сроком на шесть месяцев. Об этом сообщило агентство Синьхуа, цитируя официального представителя ХАМАС в секторе Газа Фаузи Бархума.

Представитель движения назвал неправдой новость о якобы заключенном соглашении о длительном перемирии между ХАМАС и Израилем, которую ранее распространили израильские СМИ. Как отметил Бархум, любое соглашение с Израилем о прекращении огня "должно основываться на приверженности Тель-Авива к выполнению всех ранее достигнутых договоренностей".

Другой представитель руководства ХАМАС в Газе Басим Наим также подтвердил, что "никакого нового соглашения с Израилем достигнуто не было".

Некоторое время назад израильские СМИ информировали, что Израиль и движение ХАМАС, которое фактически контролирует блокированный сектор Газа, достигли соглашения о перемирии сроком на шесть месяцев. Отмечалось, что к этим договоренностям стороны якобы пришли при посредничестве и непосредственном участии представителей Египта и ООН.

Напомним, что палестинские радикалы из сектора Газа с утра 4 мая выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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Тег Израиль, ХАМАС, Палестина, конфликт

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