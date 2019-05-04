ХАМАС запустил 90 ракет, а Израиль в ответ ударил танками и самолетами

Израильская армия дала жесткую "ответку" боевикам из сектора Газа за ракетную атаку

Фото: facebook.com/tzahalonline.

Радикалы из сектора Газа запустили более 90 ракет в сторону Израиля, за что в ответ была осуществлена танковая и авиационная атака израильской армии по объектам ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

"По состоянию на этот час из сектора Газа было выпущено 90 ракет по израильской территории. Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из них", – заявляют военные.

Также сообщается, что данных о пострадавших пока нет. В свою очередь армия Израиля ударила танками по военным постам ХАМАС, а самолеты нанесли авиаудары по ракетным установкам в секторе Газа.

В армейской пресс-службе ранее указали, что сирены воздушной тревоги сработали в субботу в городе Сдерот, а также на территории региональных советов Эшколь, Хоф-Ашкелон, Шаар ха-Негев и Сдот-Негев на юге Израиля. Утром в субботу израильские военные блокировали дороги, прилегающие к границе с сектором Газа.

Как сообщалось, 2 мая Израиль нанес удары по целям ХАМАС в Газе. Военные открыли огонь в ответ на запуск горящих шаров. В израильских региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев, граничащих с сектором Газы, сработали сирены, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ХАМАС запустил 90 ракет, а Израиль в ответ ударил танками и самолетами". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"