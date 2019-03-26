ХАМАС заявил, что прекратил обстрелы в секторе Газа
Египту удалось достичь успеха в прекращении огня между оппонентами
Египту удалось договориться о прекращении огня между Израилем и палестинцами в секторе Газа. Об этом сообщает The Times Of Israel. "Египетским переговорщикам удалось достичь успеха", – говорится в заявлении представителя движения ХАМАС.
Египет угрожал прекратить посредничество, если обе стороны не прекратят обстрелы, например, атаковать сектор Газа. Но пока не было немедленного подтверждения или комментариев со стороны израильских чиновников в связи с сообщенным перемирием.
Ранее стороны нанесли по территориям друг друга ракетные удары.
Как сообщалось, Дональд Трамп сегодня подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать "десятилетия назад". Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.
Напомним, что ранее хозяин Белого дома в своем Twitter выразил мнение, что Соединенным Штатам пришла пора признать юрисдикцию Израиля на этой территории, права на которую также заявляет Сирия.
Кроме того, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ХАМАС заявил, что прекратил обстрелы в секторе Газа". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Израильские истребители атаковали офис лидера ХАМАС
Мишенью израильских военных стала штаб-квартира разведки ХАМАС в секторе Газа
Арабские страны отреагировали на признание США Голан частью Израиля
В ЛАГ отметили, что заявление США ничего не меняет в статусе Голанских высот
Израиль начал наносить удары по сектору Газа
ЦАХАЛ начал свое возмездие за ракетный обстрел города в центре Израиля
Трамп признал аннексированные Голанские высоты частью Израиля
Президент США подписал соответствующую прокламацию в присутствии израильского премьера в Белом доме