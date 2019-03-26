ХАМАС заявил, что прекратил обстрелы в секторе Газа

Египту удалось достичь успеха в прекращении огня между оппонентами

Фото: Pixabay

ХАМАС заявил, что прекратил обстрелы в секторе Газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/953/a6a/5c9953a6a8687.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/953/a6a/5c9953a6a8687.jpg 2019-03-26T00:19:02+02:00 Другие страны Египту удалось достичь успеха в прекращении огня между оппонентами

Египту удалось договориться о прекращении огня между Израилем и палестинцами в секторе Газа. Об этом сообщает The Times Of Israel. "Египетским переговорщикам удалось достичь успеха", – говорится в заявлении представителя движения ХАМАС.

Египет угрожал прекратить посредничество, если обе стороны не прекратят обстрелы, например, атаковать сектор Газа. Но пока не было немедленного подтверждения или комментариев со стороны израильских чиновников в связи с сообщенным перемирием.

Ранее стороны нанесли по территориям друг друга ракетные удары.

Как сообщалось, Дональд Трамп сегодня подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать "десятилетия назад". Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.

Напомним, что ранее хозяин Белого дома в своем Twitter выразил мнение, что Соединенным Штатам пришла пора признать юрисдикцию Израиля на этой территории, права на которую также заявляет Сирия.

Кроме того, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

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