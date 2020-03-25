Хантавирус из Китая убил человека и вызвал истерию в соцсетях: фото и видео

Появление нового вируса наделало шуму в интернете - пользователи разделились на три лагеря

Новости о том, что в Китае зафиксирован случай гибели человека от хантавируса, произвели настоящий всплеск эмоций у пользователей интернета, многие из которых сейчас находятся на самоизоляции из-за всемирной пандемии коронавируса.

Юзеры разделились на несколько лагерей. Одни настаивают на том, что этот случай был единичным и что хантавирус как правило не передается от человека к человеку.

Другие же отмечают отсутствие вакцины от этой инфекции и то, что на сегодняшний день она пока еще слабо изучена. Некоторые СМИ уже охарактеризовали реакцию на новости о хантавирусе как онлайн-истерию.

Впрочем, как всегда, нашлись и те, кто наблюдает за реакцией на появление хантавируса с иронией.

"Китай выпускает новые вирусы, как Huawei или iPhone выпускают свои смартфоны"

"Новости: В Китае мужчина умер от хантавируса

Остальные страны: "

"Как хантавирус поджидает, когда люди оправятся от коронавируса"

"Когда ты даже не разобрался с COVID-19, а Китай выпускает COVID-20 Pro Max"

"Буквально никто:

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"Я, когда читаю о хантавирусе во время карантина"

"Когда хантавирус встречается с другими вирусами"

Напомним, что хантавирус переносят грызуны. Человеку он передается с продуктами жизнедеятельности этих животных – при вдыхании микрочастичек помёта вместе с пылью, при употреблении загрязненной мочой воды и еды либо при со слюной при укусе.

Поэтому ряд авторитетных СМИ утверждает, что глобальной угрозы хантавирус для человека не представляет.

Остальную информацию об этом возбудителе читайте в материале "Хантавирус из Китая испугал пользователей интернета: чем он опасен".

Также на нашем сайте вы можете узнать о масштабах коронавирусной эпидемии в мире и мерах, которые предпринимаются для ее сдерживания.

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