Хантавирус из Китая убил человека и вызвал истерию в соцсетях: фото и видео

Новости о том, что в Китае зафиксирован случай гибели человека от хантавируса, произвели настоящий всплеск эмоций у пользователей интернета, многие из которых сейчас находятся на самоизоляции из-за всемирной пандемии коронавируса.
Юзеры разделились на несколько лагерей. Одни настаивают на том, что этот случай был единичным и что хантавирус как правило не передается от человека к человеку.
Другие же отмечают отсутствие вакцины от этой инфекции и то, что на сегодняшний день она пока еще слабо изучена. Некоторые СМИ уже охарактеризовали реакцию на новости о хантавирусе как онлайн-истерию.
Впрочем, как всегда, нашлись и те, кто наблюдает за реакцией на появление хантавируса с иронией.
"Буквально никто:
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Напомним, что хантавирус переносят грызуны. Человеку он передается с продуктами жизнедеятельности этих животных – при вдыхании микрочастичек помёта вместе с пылью, при употреблении загрязненной мочой воды и еды либо при со слюной при укусе.
Поэтому ряд авторитетных СМИ утверждает, что глобальной угрозы хантавирус для человека не представляет.
Остальную информацию об этом возбудителе читайте в материале "Хантавирус из Китая испугал пользователей интернета: чем он опасен".
Также на нашем сайте вы можете узнать о масштабах коронавирусной эпидемии в мире и мерах, которые предпринимаются для ее сдерживания.
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