Хиллари Клинтон во время визита в Индию оказалась в больнице

С точки зрения зздоровья, визит политика в страну оказался не очень удачным

Визит Хиллари Клинтон в Иднию не очень хорошо сказался на ее здоровье.

Об этом сообщает индийский портал Daily News and Analysis.

В понедельник Клинтон упала на ступеньки мечети в Мадхья-Прадеше. Во вторник днем бывший госсекретарь сломала запястье после того, как она во второй половине дня вошла в ванну дворца Умаид Бхаван, Джодхпур, Раджастхан.

Рентген и компьютерная томография бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон проводились в больнице, расположенной на Residency Road в среду, и выяснилось, что у нее трещина в кости.

Хиллари привезли в клинику после сильной боли в запястье. Члены команды Хиллари поговорили со своим врачом в Соединенных Штатах. Врачи попросили ее отдохнуть и наложить фиксатор.

Напомним, ранее экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа действовать адекватно российской угрозе, которая продолжает сохраняться.

Также в январе в американском городе Ньюкасл произошел пожар в доме Билла и Хиллари Клинтон. Предварительно известно, что возгорание началось в спальне дома и пожар был оперативно потушен. Подробности инцидента в полиции пока не разъясняют.