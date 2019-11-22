"Хиросима" у берегов Китая: что известно о подводном взрыве

Возле китайского побережья произошел инцидент, в результате которого в районе подскочил уровень радиационного фона.
Ссылаясь на американские военные источники, Tal Turner Radio Show сообщает о ядерном взрыве мощностью 10-20 килотонн в тротиловом эквиваленте.
ЧП якобы произошло около 1:22 (по киевскому времени) на глубине порядка 50 метров в Южно-Китайском море, где расположен архипелаг Спратли, за который ведут споры ряд региональных государств.
После этого сервис мониторинга радиации uRADMonitor сообщил о скачке излучения на побережьях Тайваня, Вьетнама и Китая.
Источником инцидента может быть авария на атомной подлодке – в этом регионе активно действуют субмарины США, либо испытания китайского тактического оружия на фоне растущей эскалации между Пекином и Вашингтоном из-за Гонконга.
Изменения радиационного фона подтвердили и в Роспотребнадзоре, сообщив об усилении мониторинга за радиационной обстановкой на Дальнем Востоке РФ.
Напомним, ранее в этом году под городом Северодвинск в России произошел инцидент на военном объекте, за которым последовал скачок радиации. Позже стало известно, что источником выброса стал взрыв малогабаритного ядерного реактора.
А недавно в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории в Киеве зафиксировали повышение радиационного фона. Позже в стене здания и возле него в грунте обнаружили две капсулы из нержавеющей стали с опасным радиационным Цезием-137.
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