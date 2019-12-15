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Холодильник спас жизни двух рыбаков, попавших в кораблекрушение: видео

15 декабря, 06:33

Спасатели обнаружили двух мужчин, бороздящих океанские просторы в холодильнике

Холодильник вместо лодки. Крупная бытовая техника спасла рыбаков в Мексике. Двое мужчин чуть не утонули во время кораблекрушения. Но вовремя сориентировались – оторвали дверь от холодильника и запрыгнули внутрь. Так и дрейфовали по водам океана, когда их нашли спасатели.

Холодильники не редко становятся центральными фигурами забавных и даже скандальных историй. Так, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Испании мужчину оштрафовали на 1,3 млн гривен за холодильник. Житель испанской Альмерии, вместо того чтобы вывезти холодильник на специальную свалку для техники, сбросил его с холма за городом. Вычислить нарушителя особого труда не составило: мужчина устроил из своего поступка настоящее шоу.

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А еще чуть раньше мы писали о том, как медведь украл холодильник у охотников. Конечно, вряд ли косолапый хотел поплавать или сбросить его с холма... Скорее всего его привлек запах продуктов питания. Но когда один из охотников выстрелил в воздух, медведь не бросил свою добычу и убежал в лес.

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Мексика спасатели рыбаки холодильник кораблекрушение

Источник: Сегодня

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