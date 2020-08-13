Хор Белорусской филармонии в знак протеста трогательно спел неофициальный гимн (видео)

В Беларуси, после жестких задержаний силовиками во многих городах страны, к акциям протеста присоединились артисты: хор Национальной филармонии исполнил неофициальный гимн страны, а в театре имени Янки Купалы записали обращение к силовикам.

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Во время выступления, которое состоялось на ступенях филармонии, артисты держали в руках плакаты, которые складывалась в надпись "У меня украли голос", сообщает Telegram-канал Mash.

Стихотворение "Магутны Божа", которое можно назвать неофициальным гимном Беларуси:

Могучий Боже! Властелин мира,

Огромных солнц и сердец малых,

Над Беларусью, тихой и приветливой

Рассыпь лучом свои похвалы.

Дай спор в работе, в дневной, серой.

На хлеб ежедневный, на родной край.

Уважение, силу и величие веры

В нашу правду, в будущее дай.

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Дай уродиться житным нивам,

Поступкам нашим пошли молотьбу

Сделай свободной, сделай счастливой

Страну нашу и наш народ.

Видео: Telegram-канал Mash

Также в Сети появилось видео, записанное актерами и сотрудниками Национального театра имени Янки Купалы. Они потребовали прекратить применение силы против людей.

"Мы, купальцы, с болью смотрим на то, что происходит в нашей стране. Мы уважаем закон и права человека, но каждую ночь живем как на фронте", – заявил актер и режиссер Роман Подоляко.

Сотрудники театра добавили, что "изувеченные люди никогда не исчезнут, они не забудут, что с ними произошло".

"Мы обеспокоены тем, что наши друзья, коллеги и знакомые находятся под арестом. Мы против террора и насилия. Мы против крови в нашей стране. Мы хотим тишины и покоя", — говорится в заявлении.

Видео: Youtube-канал / Сергей Чуб

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Напомним, что протесты в Беларуси продолжаются уже четыре дня.

Как сообщалось, до этого в Беларуси происходили жесткие стычки участников акций протеста с силовикам. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.

Ранее белорусские силовики заявили, что задержали изготовителей "коктейлей Молотова".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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