И с Россией, и с ЕС: оппозиция сказала, с кем будет "дружить" Беларусь после Лукашенко

Добившись своего, Координационный совет не собирается разрывать отношения с РФ

Белорусская оппозиция, которая добивается отставки президента страны Александра Лукашенко, собирается продолжать поддерживать максимально добрые и глубокие отношения с Россией.

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Об этом на пресс-конференции Координационного совета по передачи власти 20 августа заявил экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко.

"Последний политик в Беларуси будет тот, который предложит построить стену между Беларусией и Россией. Россия – это первый рынок по экспорту белорусской продукции, около 50%", – заявил он.

При этом, по словам Латушко, Беларусь является частью европейской цивилизации и поэтому оппозиция заинтересована в "великолепных" взаимоотношениях и с Европейским союзом, который является вторым по величине рынком страны.

Его слова подтвердила другой член Координационного совета, координатор штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико, Мария Колесникова, которая и раньше утверждала о намерениях выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, включая РФ.

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"Сейчас идут манипуляции от президента нашей страны о том, что мы якобы пытаемся каким-то образом испортить отношения с Россией. Хочу всех заверить – наша официальная позиция: мы будем поддерживать дружеские взаимовыгодные отношения, прагматичные, кристальные, транспарентные – со всеми", – отметила она.

Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Тысячи человек были задержаны, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, есть погибшие.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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