"Идем в Россию": в Приднестровье ответили на предложение Додона о референдуме

Сегодня, 14:00

В Приднестровье по состоянию на 2018 год проведено 7 "референдумов", заявили в Тирасполе

Игорь Додон. Фото: AFP
Игорь Додон. Фото: AFP

"Власти" Приднестровья отвергли предложение президента Молдовы Игоря Додона провести референдум о реинтеграции региона.

"В Приднестровье по состоянию на 2018 год проведено 7 "референдумов" по принципиальным государственно значимым вопросам, включая утверждение курса на независимость, принятие Конституции страны, а также закрепление ее дальнейшего вектора развития, утвержденного по итогам референдума 17 сентября 2006 года как "независимость и последующее свободное присоединение к Российской Федерации", – говорится в заявлении так называемого "МИД Приднестровья".

Также отмечается, что предложение Додона "имеет ничего общего с реалистичным механизмом нахождения окончательной формулы политического урегулирования конфликта".

В МИД ПМР подчеркивают, что народ Приднестровской Молдавской Республики, как носитель суверенитета и единственный источник власти, уже сделал свой свободный самостоятельный выбор.

Также в заявлении говорится о том, что приднестровская сторона выступает категорически против вывода с территории Приднестровья миротворческих сил Российской Федерации.

Ранее Игорь Додон заявил, что вопрос реинтеграции Приднестровья в состав Молдовы необходимо решить на референдуме. 

"После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные сценарии, как может проходить эта реинтеграция, и очень важно, что любая форма реинтеграции, взаимосуществования будет обсуждаться с гражданами Республики Молдова в рамках референдума", – сказал Додон.

По его словам, после политического решения приднестровского конфликта, войска с территории левобережья Днестра должны покинуть зону, вместе с вооружением, которое находятся там

Приднестровский регион не может быть частью другого сценария, кроме как быть составной частью Республики Молдова, заявил президент.

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Ранее в правительстве Молдовы заявили, что разрабатывают план действий по выполнению резолюции ООН о выводе российских войск из Приднестровья.

"Мы разрабатываем внутренний план действий по выполнению этой резолюции. На первых порах – это внутренний план действий. И хорошо, что он пока будет внутренним, мы должны хорошо подготовиться. Но мы точно будем использовать платформу ООН для большего продвижения и организации разных мероприятий, в соответствии с этой резолюцией", – сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Тудор Ульяновский.

Напомним, Молдова официально признала Россию угрозой нацбезопасности.
Приднестровье, Молдова, Додон
Источник:

"Сегодня"

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