ИГИЛ напало на министра в Индонезии: чиновник в больнице

Мужчина с ножом атаковал Ментери Виранто, когда тот выходил из автомобиля на острове Ява

Ментери Виранто / Фото: Reuters

Правоохранительные органы Индонезии, где ранее десятки человек погибли в результате протестов, расследуют покушение на министра-координатора по политическим вопросам и безопасности Ментери Виранто.

Во время визита в город Пандегланг на острове Ява 10 октября на 72-летнего чиновника напал мужчина с ножом, сообщает The Jakarta Post.

Как видно на видео с места событий, когда Виранто выходил из автомобиля, к нему подошел мужчина и нанес удар, после которого министр рухнул на землю. Его оперативно подняли и увезли, а злоумышленника задержали на месте.

После срочной госпитализации у потерпевшего обнаружили два глубоких ранения – его прооперировали. На данный момент министр находится в сознании. Его в стабильном состоянии увезли в военный госпиталь в столице Джакарте, где его планирует посетить президент Джоко Видодо.

После случившегося были арестованы два человека – мужчина и женщина. В полиции утверждают, что совершивший атаку был "радикализирован идеологией "Исламского государства".

В полиции утверждают, что, кроме Виранто, ранения получил также и начальник местной полиции.

Следует отметить, что несколько месяцев назад Виранто был назначен ответственным за борьбу с беспорядками в регионе Западное Папуа.

Напомним, в прошлом месяце в Индонезии вспыхнули беспорядки из-за нового закона о запрете секса до брака, абортов, оскорбления президента страны, государственных символов и религии. Столкновения привели к госпитализации более трех сотен человек.

Кроме того, как сообщали "Сегодня", во время подсчетов результата голосования на всеобщих выборов в Индонезии умерли 496 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама