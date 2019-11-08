ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаку на погранзаставу в Таджикистане

Террористы ИГИЛ / Фото: Сегодня

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в ночь на 6 ноября на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе.

Ранее пресс-центры погранвойск Таджикистана сообщили, что нападавшие захватили пять автоматов Калашникова.

"В результате проведенной операции силовых структур 15 боевиков были убиты, еще пять задержаны", – говорилось в сообщении пресс-центра.

В то же время МВД Таджикистана сообщило о четырех задержанных боевиках. По его данным, в ходе операции были также уничтожены четыре автомобиля группировки.

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По официальным данным, в ходе перестрелки погибли военнослужащий пограничных войск и сотрудник милиции. Однако по данным местных СМИ, в результате нападения погибли пять военнослужащих пограничных войск и один сотрудник милиции.

Радио со ссылкой на свои источники сообщило, что установлены личности пятерых из 20 напавших, четверо из которых – три женщины и мужчина – задержаны, один убит в перестрелке.

По сведениям радио, возраст задержанных составляет от 20 до 25 лет, о личностях 15 других нападавших, убитых в ходе перестрелки, сведений нет.

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Напомним, что 22 июля между жителями Кыргызстана и Таджикистана в районе киргизского села Аксай и таджикского анклава Ворух произошли столкновения. Причиной стало установление одной из сторон на спорной территории флагштока. Во время противостояния, которое продолжалось несколько часов, участники применяли охотничье оружие, камни и палки, в результате с киргизской стороны 14 человек получили ранения и травмы, в том числе пограничник и милиционеры. С таджикской стороны в ходе конфликта один человек погиб и еще 15 пострадали.

Потом столкновения прекратились. Но 23 июля ситуация вновь обострилась. Около 16 часов с таджикской стороны прозвучали выстрелы, был ранен кыргызский пограничник.

Протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, из них согласовано 519.

Спорные участки в основном расположены в местах, где с Бободжон-Гафуровским и Исфаринским районами Таджикистана граничат Лейлекский и Баткенский районы Баткенской области Кыргызстана. Там часто происходят конфликты — из-за воды, пастбищ и земли. Нередко доходит до кровопролития.

Напомним, что в Таиланде неизвестные напали на КПП. После стрельбы нападавшие применили взрывчатку и рассыпали гвозди на проезжей части, чтобы задержать преследователей.

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