Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаку на погранзаставу в Таджикистане

8 ноября, 22:45

Установлены личности пятерых из 20 напавших

Террористы ИГИЛ

Террористы ИГИЛ / Фото: Сегодня

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в ночь на 6 ноября на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе.

Ранее пресс-центры погранвойск Таджикистана сообщили, что нападавшие захватили пять автоматов Калашникова.

"В результате проведенной операции силовых структур 15 боевиков были убиты, еще пять задержаны", – говорилось в сообщении пресс-центра.

В то же время МВД Таджикистана сообщило о четырех задержанных боевиках. По его данным, в ходе операции были также уничтожены четыре автомобиля группировки.

Реклама

По официальным данным, в ходе перестрелки погибли военнослужащий пограничных войск и сотрудник милиции. Однако по данным местных СМИ, в результате нападения погибли пять военнослужащих пограничных войск и один сотрудник милиции.

Радио со ссылкой на свои источники сообщило, что установлены личности пятерых из 20 напавших, четверо из которых – три женщины и мужчина – задержаны, один убит в перестрелке.

По сведениям радио, возраст задержанных составляет от 20 до 25 лет, о личностях 15 других нападавших, убитых в ходе перестрелки, сведений нет.

В тренде
Выдавала кадры из игры за реальность: Россия снова опозорилась с фейком
Фото: twitter.com/@UnitedNationsRU

Напомним, что 22 июля между жителями Кыргызстана и Таджикистана в районе киргизского села Аксай и таджикского анклава Ворух произошли столкновения. Причиной стало установление одной из сторон на спорной территории флагштока. Во время противостояния, которое продолжалось несколько часов, участники применяли охотничье оружие, камни и палки, в результате с киргизской стороны 14 человек получили ранения и травмы, в том числе пограничник и милиционеры. С таджикской стороны в ходе конфликта один человек погиб и еще 15 пострадали.

Потом столкновения прекратились. Но 23 июля ситуация вновь обострилась. Около 16 часов с таджикской стороны прозвучали выстрелы, был ранен кыргызский пограничник.

Протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, из них согласовано 519.

Спорные участки в основном расположены в местах, где с Бободжон-Гафуровским и Исфаринским районами Таджикистана граничат Лейлекский и Баткенский районы Баткенской области Кыргызстана. Там часто происходят конфликты — из-за воды, пастбищ и земли. Нередко доходит до кровопролития.

Напомним, что в Таиланде неизвестные напали на КПП. После стрельбы нападавшие применили взрывчатку и рассыпали гвозди на проезжей части, чтобы задержать преследователей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Таджикистан атака погибшие ИГИЛ пограничная зона

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемников
Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемниковДругие страны
Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушки
Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушкиFun
Китайцы построят
Китайцы построят "кольцо" вокруг КиеваТранспорт
"Не нужно стыдливо молчать": в Раде рассказали, о чем Украина должна напомнить НАТОПолитика
Толкались и падали в ноги: курьезное видео с открытия KFC в Беларуси
Толкались и падали в ноги: курьезное видео с открытия KFC в БеларусиДругие страны
"Вы убийцы и фашисты": русских в Сирии обвинили в гибели детей (видео)Другие страны

Новости партнеров

Loading...
загрузка...