Игривые мангусты сорвали турнир по гольфу в ЮАР: видео

Любопытные животные ловили мячики и игрались ими во время соревнований

Мангусты сорвали турнир по гольфу. Любознательные хвостатые оккупировали поле для игры в Юго Африканской республике. Там в Сан-Сити проходит турнир, игроки соревнуются за 2,5 миллиона долларов. Впрочем, мангустам до этого не было дела. Они ловили мячики и перемещали их куда угодно.

Стоит отметить, что три года назад новости "Сегодня" писали об аналогичном случае, произошедшем на том же соревновании. Правда, тогда стая мангустов пробежалась по полю для гольфа, не задев ни одного мяча. Однако изрядно развлекли участников и зрителей. Инцидент произошел во время соревнований Европейского тура Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA).

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Напомним, ранее мы писали о том, как матч 25-го тура английской Премьер-лиги между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном" прервали из-за выбежавшего на поле черного кота. Стюарды не пытались поймать кота, а футболисты и судьи в центральном круге дожидались, пока он покинет газон. Спустя какое-то время животное скрылось в подтрибунном помещении под овации болельщиков.

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