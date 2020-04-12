Игры с собакой и книги: японский премьер показал свою жизнь на карантине (видео)

Пандемия коронавируса отправила на карантин и мировых лидеров. Как ему живется в условиях самоизоляции – на своей странице Twitter показал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Ролик разделен пополам. На левой части экрана запечатлен известный в Японии певец Гэн Хосино, который, который исполняет композицию Uchi de odorou (Dancing on the inside, "Потанцуем дома"). А на правой – видно самого Абэ. На видео премьер играет со своей собакой, читает книги и смотрит телевизор.

"С друзьями не встретиться. Не пойти с ними выпить. Но благодаря этим нашим действиям мы спасаем множество жизней. И в эту самую минуту мы облегчаем бремя медицинских работников, которые ради нас сражаются в самых непростых условиях. Я благодарен всем и каждому за это", – подписал политик видео.

Ранее мы сообщали, что в Японии из-за быстрого распространения нового коронавируса премьер-министр Японии Синдзо Абэ может объявить чрезвычайное положение.

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Кроме того, в японских городах Токио и Осака из-за вспышки COVID-19 отменили традиционный фестиваль ханами – любования цветущей сакурой.

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