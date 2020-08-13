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Илон Маск предложил свою помощь протестующим против Лукашенко

13 августа, 14:49

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Бизнесмену предложили "купить страну" за "пару заводов" Tesla

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск готов помочь участникам антиправительственного движения в Беларуси, которые уже пятый день требуют повторного подсчета голосов на президентских выборах.

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Об этом он написал в комментарии к твиту одного из пользователей Twitter.

"Беларусь пылает. Убийства, избиения и пытки: так автократы "выигрывают" свои выборы. Распространите эту информацию. Илон Маск, Билл Гейтс, все, у кого есть голос, используйте его сейчас", – написал в Twitter пользователь Эрвин Вейков.

"Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?" – задал вопрос Маск.

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В комментариях основателя и руководителя компаний Tesla и SpaceX призвали "рассказать всему миру об ужасах в Беларуси", привлечь к происходящему внимание мировых лидеров или запустить над страной спутники Starlink для качественного интернет-покрытия, поскольку власти отключают доступ ко Всемирной паутине.

Отдельные шутники предложили Маску "купить страну" за "пару заводов Теслы".

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Напомним, антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, которые оппозиция отказалась признавать. Крупнейшие акции прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

При этом полиция применяет против демонстрантов водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и прочие спецсредства. Множество демонстрантов были жестоко избиты, а двое из них погибли – один на демонстрации в Минске, а второй после задержания в Гомеле.

В Украине также отреагировали на происходящее в соседней стране – президент Владимир Зеленский предупредил об эскалации противостояния и предложил выход из ситуации.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь акция протеста беспорядки демонстрация Илон Маск Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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