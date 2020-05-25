Им повезло: 10 стран, куда до сих пор не добрался коронавирус

Инфекцию обнаружили в 188 странах мира

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир – инфекция проникла в 188 стран и территорий.

По данным американского Центра системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джонса Хопкинса и сервиса Statista, по состоянию на 25 мая заболевших не обнаружили только в десяти странах мира.

Это островные государства, расположенные в Тихом океане: Соломоновы Острова, Вануату, Самоа, Кирибати, Федеративные Штаты Микронезии, Тонга, Маршалловы Острова, Палау, Тувалу и Науру.

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Общая численность населения в этих странах составляет около 1,6 миллиона человек.

Стоит отметить, что власти Северной Кореи и Туркменистана также утверждают об отсутствии в этих государствах заболевших, однако эксперты склонны не доверять этой информации.

Во-первых, КНДР находится между Китаем и Южной Кореей, где зафиксировали крупные вспышки эпидемии и заболели десятки тысяч человек. А в Туркменистане законодательно запретили употреблять слово "коронавирус", а нарушителям грозит лишение свободы.

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В целом же в мире зафиксировано больше 5,4 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, а количество жертв составляет 345,5 тысячи.

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Продолжает борьбу с эпидемией и Украина – по состоянию на 25 мая в стране зафиксировано 21 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациента выздоровели.

Больше о ситуации в регионах читайте в онлайн-хронике сайта "Сегодня".

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