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Инаугурация нового президента Казахстана состоится 20 марта

Сегодня, 16:34

Нурсултан Назарбаев заявил, что Касым-Жомарту Токаеву можно доверить управление государством

Фото: AFP
Инаугурация нового президента Казахстана состоится 20 марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0fd/221/5c90fd2212a93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0fd/221/5c90fd2212a93.jpg Другие страны Нурсултан Назарбаев заявил, что Касым-Жомарту Токаеву можно доверить управление государством

Церемония принесения присяги народу Казахстана Касым-Жомартом Токаевым состоится в полдень 20 марта нынешнего года. Об этом говорится в опубликованном во вторник указе президента республики Нурсултана Назарбаева.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Конституции Республики Казахстан по согласованию с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан провести церемонию принесения присяги народу Казахстана вступающим в должность Президентом Республики Казахстан на совместном заседании Палат Парламента Республики Казахстан в 12 часов 00 минут 20 марта 2019 года", - говорится в тексте указа.

В указе поясняется, что в связи с решением Назарбаева прекратить исполнение полномочий президента с 20 марта, "полномочия президента Республики Казахстан на оставшийся срок переходят к председателю Сената Республики Казахстан с момента принесения присяги", которым является Токаев.

Нурсултан Назарбаев также заявил, что Касым-Жомарту Токаеву можно доверить управление государством.

"Рядом со мной он (Токаев – Ред.) работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном", – говорится в обращении Нурсултана Назарбаева, согласно которому он слагает с себя полномочия главы республики.

Как подчеркнул Назарбаев в своем обращении, выпускник МГИМО, доктор наук Токаев свободно владеет английским и китайским языками, прошел большой путь на руководящих должностях республики – был главой МИД в годы становления внешней политики страны, работал вице-премьером и премьер-министром страны, председателем Сената. По словам Назарбаева, Токаев "знает страну, ее экономику и политику. Выдвигался и работал заместителем генерального секретаря ООН".

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об эпохальном решении – сложении с себя полномочий главы государства.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана", – заявил глава государства.

Он решил временно передать функции президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.

В то же время 78-летний Назарбаев отметил, что он останется руководителем Совета безопасности своей страны.

Напомним, в прошлом году он предложил заключить соглашение о мерах доверия по военной деятельности на Каспийском море.

Нурсултан Назарбаев беспрерывно занимает должность президента Казахстана с 1990 года, будучи рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран  по нахождению у власти.

За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.

Кроме того, ему предъявляли обвинения в коррупции. Якобы президент Казахстана владеет крупной горнорудной и металлургической компанией "Казахмыс". Подтвердить или опровергнуть эту информацию сложно, так как данные о своих владельцах предприятие не раскрывает.

В прошлом году издание Handelsblatt поместило Назарбаева на 10-ую строчку в списке самых состоятельных и могущественных правителей планеты, обладающих в своих странах неограниченной властью, оценив его состояние в 1,1 млрд. долларов.

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Тег Казахстан, назарбаев, Токаев

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Источник:

ТАСС

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