Индия бьет рекорды по коронавирусу: свыше 3 миллионов инфицированных

Индия оказалась на третьем месте по количеству инфицированных в мире

В Индии количество инфицированных коронавирусом COVID-19, по последним данным, превысило три миллиона человек. Об этом сообщило в воскресенье, 23 августа, Министерство здравоохранения Индии, передает Deutsche Welle.

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Индия на протяжении последних трех недель обгоняла все другие страны мира по суточному приросту инфекции.

По информации индийского министрества, только за последние сутки прирост составил 69 239 новых случаев.

Всего в стране с населением 1,3 миллиарда человек с начала коронавирусной пандемии зарегистрировано 3 044 940 случаев заражения: около 2,2 миллиона человек вылечились, 56 706 пациентов скончались из-за коронавирусной инфекции.

Теперь Индия занимает третье место в мире по количеству заразившихся коронавирусом после США (более 5,6 млн) и Бразилии (более 3,5 млн).

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Напомним, Американский Университет Джонса Хопкинса в субботу, 22 августа, обнародовал последние данные по числу умерших вследствие заражения коронавирусом COVID-19 в мире.

По числу умерших лидируют США – 175 429 летальных случаев, на втором месте – Бразилия (113 358) и на третьем – Мексика (59 610). Всего, согласно данным университета, на сегодняшний день коронавирусом в мире заразились более 22,98 млн человек.

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