Українська
$ 27,48
32,55
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Индия бьет рекорды по коронавирусу: свыше 3 миллионов инфицированных

24 августа, 02:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Индия оказалась на третьем месте по количеству инфицированных в мире

В Индии количество инфицированных коронавирусом COVID-19, по последним данным, превысило три миллиона человек. Об этом сообщило в воскресенье, 23 августа, Министерство здравоохранения Индии, передает Deutsche Welle.

Реклама

Индия на протяжении последних трех недель обгоняла все другие страны мира по суточному приросту инфекции.

По информации индийского министрества, только за последние сутки прирост составил 69 239 новых случаев.

Всего в стране с населением 1,3 миллиарда человек с начала коронавирусной пандемии зарегистрировано 3 044 940 случаев заражения: около 2,2 миллиона человек вылечились, 56 706 пациентов скончались из-за коронавирусной инфекции.

Теперь Индия занимает третье место в мире по количеству заразившихся коронавирусом после США (более 5,6 млн) и Бразилии (более 3,5 млн).

В тренде
Twitter снова наказал Трампа за "вводящую в заблуждение" запись
Реклама

Напомним, Американский Университет Джонса Хопкинса в субботу, 22 августа, обнародовал последние данные по числу умерших вследствие заражения коронавирусом COVID-19 в мире.

По числу умерших лидируют США – 175 429 летальных случаев, на втором месте – Бразилия (113 358) и на третьем – Мексика (59 610). Всего, согласно данным университета, на сегодняшний день коронавирусом в мире заразились более 22,98 млн человек.

Ранее "Сегодня" рассказали, как в Украине готовятся к новому учебному году в условиях коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Индия коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте ЛукашенкоПолитика
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНом
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНомДругие страны
"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
Гимн Беларуси и море крови: что рассказали женщины, вышедшие из СИЗО
Гимн Беларуси и море крови: что рассказали женщины, вышедшие из СИЗОРоссия
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусов
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусовЭкономика
Глава МИД Германии рассказал, какие санкции приготовили для Беларуси
Глава МИД Германии рассказал, какие санкции приготовили для БеларусиЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять