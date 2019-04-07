Индия готовит новую атаку – заявление Пакистана
Атаку можно ожидать с 16 по 20 апреля
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что они обладают надежными разведывательными данными о том, что Индия планирует совершить новую атаку. Также во время пресс-конференции он отметил, что атаку стоит ожидать в период с 16 по 20 апреля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Geo TV.
Куреши рассказал, что Индия планирует провести подобный инцидент как тот, что произошел в округе Пульвама индийского штата Джамму и Кашмир.
"Это позволит усилить дипломатическое давление на Пакистан и оправдать боевые действия против Пакистана", – заявил министр.
Также он добавил, что после консультации с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом они приняли решение поделиться этой информацией с общественностью.
"Пакистан информировал всех пятерых постоянных членов Совета Безопасности ООН о попытках Индии нарушить мир", - добавил Куреши.
Напомним, мы сообщали, что недавно между Индией и Пакистаном случилось новое обострение. По меньшей мере четверо гражданских лиц, в том числе одна женщина, получили ранения в северном индийском штате Джамму и Кашмир при обстрелах с подконтрольной Пакистану стороны.
Также мы писали, что Исламабад освободит в апреле 360 граждан Индии , 355 из которых – рыбаки, арестованные и осужденные за лов в пакистанских территориальных водах. По информации МИД Пакистана, индийцев будут отпускать несколькими группами в период с 8 по 29 апреля.
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