Индия готовит новую атаку – заявление Пакистана

Атаку можно ожидать с 16 по 20 апреля

Shah Mehmood Qureshi. Фото: Сегодня

Индия готовит новую атаку – заявление Пакистана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9f6/95e/5ca9f695e6a3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9f6/95e/5ca9f695e6a3f.jpg 2019-04-07T16:14:54+03:00 Другие страны Атаку можно ожидать с 16 по 20 апреля

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что они обладают надежными разведывательными данными о том, что Индия планирует совершить новую атаку. Также во время пресс-конференции он отметил, что атаку стоит ожидать в период с 16 по 20 апреля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Geo TV.

Куреши рассказал, что Индия планирует провести подобный инцидент как тот, что произошел в округе Пульвама индийского штата Джамму и Кашмир.

"Это позволит усилить дипломатическое давление на Пакистан и оправдать боевые действия против Пакистана", – заявил министр.

Также он добавил, что после консультации с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом они приняли решение поделиться этой информацией с общественностью.

"Пакистан информировал всех пятерых постоянных членов Совета Безопасности ООН о попытках Индии нарушить мир", - добавил Куреши.

Напомним, мы сообщали, что недавно между Индией и Пакистаном случилось новое обострение. По меньшей мере четверо гражданских лиц, в том числе одна женщина, получили ранения в северном индийском штате Джамму и Кашмир при обстрелах с подконтрольной Пакистану стороны.

Также мы писали, что Исламабад освободит в апреле 360 граждан Индии , 355 из которых – рыбаки, арестованные и осужденные за лов в пакистанских территориальных водах. По информации МИД Пакистана, индийцев будут отпускать несколькими группами в период с 8 по 29 апреля.

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