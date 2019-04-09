Индия хочет купить у России почти полтысячи танков
Сделка с Россией может быть подписана в течение следующих нескольких месяцев
Индийское правительство потратит 1,93 млрд долларов за покупку 464 российских танков Т-90МС.
Как сообщило 9 апреля издание Jane's, соответствующее решение было согласовано на проходившем под председательством премьер-министра Нарендры Моди заседании комитета Кабмина по безопасности еще в начале апреля.
Источники считают, что договор о покупке с Россией может быть подписан в течение следующих нескольких месяцев.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ уже подтвердили, что готовы продлить лицензию на продажу Индии танков Т-90.
Напомним, что данная сделка подпадает под действие закона США о противодействии противникам Америки посредством санкций, который позволяет наказывать те страны, которые участвуют в значительных сделках с российскими оборонными или разведывательными секторами.
Например, сегодня Штаты пригрозили санкциями Египта в случае закупки Каиром российских военных самолетов СУ-35.
В то же время, ранее Вашингтон приостановил поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, потребовав у Анкары отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем С-400.
Кроме того, недавно президент США Дональд Трамп продлил санкции против России на год. Смотрите подробнее в сюжете "Сегодня":
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