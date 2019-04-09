Индия хочет купить у России почти полтысячи танков

Сделка с Россией может быть подписана в течение следующих нескольких месяцев

Танк Т-90. Фото: Виталий Кузьмин/Wikipedia.

Индия хочет купить у России почти полтысячи танков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c60/d59/5cac60d59e6ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c60/d59/5cac60d59e6ca.jpg 2019-04-09T12:08:01+03:00 Другие страны Сделка с Россией может быть подписана в течение следующих нескольких месяцев

Индийское правительство потратит 1,93 млрд долларов за покупку 464 российских танков Т-90МС.

Как сообщило 9 апреля издание Jane's, соответствующее решение было согласовано на проходившем под председательством премьер-министра Нарендры Моди заседании комитета Кабмина по безопасности еще в начале апреля.

Источники считают, что договор о покупке с Россией может быть подписан в течение следующих нескольких месяцев.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ уже подтвердили, что готовы продлить лицензию на продажу Индии танков Т-90.

Напомним, что данная сделка подпадает под действие закона США о противодействии противникам Америки посредством санкций, который позволяет наказывать те страны, которые участвуют в значительных сделках с российскими оборонными или разведывательными секторами.

Например, сегодня Штаты пригрозили санкциями Египта в случае закупки Каиром российских военных самолетов СУ-35.

В то же время, ранее Вашингтон приостановил поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, потребовав у Анкары отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем С-400.

Кроме того, недавно президент США Дональд Трамп продлил санкции против России на год. Смотрите подробнее в сюжете "Сегодня":

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Источники: Интерфакс , ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.